На кладбище в Уральске пройдет субботник

Администрация городского кладбища просит уральцев принять участие в субботнике, который состоится 23 сентября.

По сообщению администрации 23 сентября на старом городском кладбище в районе телецентра пройдет субботник по очистке территории от травы и мусора.

— Просим всех неравнодушных жителей принять участие в данном мероприятии и убраться на могилах своих близких и родственников, — говорится в сообщении. — При себе нужно иметь шанцевый инструмент – мотыги, грабли, веники, садовые ножницы, мешки для мусора. Мусор на территории кладбища не оставлять, а выносить на улицу – далее его вывезут на свалку.