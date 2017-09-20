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Опубликовано: Ср, Сен 20th, 2017
221 ЗКО / Картина дня

На кладбище в Уральске пройдет субботник

Администрация городского кладбища просит уральцев принять участие в субботнике, который состоится 23 сентября.

Фото из архива «УН»

 По сообщению администрации 23 сентября на старом городском кладбище в районе телецентра пройдет субботник по очистке территории от травы и мусора.

— Просим всех неравнодушных жителей принять участие в данном мероприятии и убраться на могилах своих близких и родственников, — говорится в сообщении. — При себе нужно иметь шанцевый инструмент – мотыги, грабли, веники, садовые ножницы, мешки для мусора. Мусор на территории кладбища не оставлять, а выносить на улицу – далее его вывезут на свалку.

 

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