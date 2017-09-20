Турнир по ММА в Уральске: как это было (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Участники международного турнира по смешанным единоборствам, прошедшего в эти выходные в Уральске, показали, что ММА – это не просто драка, а мастерский поединок. И побеждает в нем тот, у кого есть четкая стратегия и отточенные удары.

Турнир по ММА еще задолго до его начала обещал быть интересным. Организаторы объявили, что в списке участников – профессиональные бойцы из пяти стран, а среди приглашенных гостей – именитые спортсмены. Кроме того, часть денег, собранных за входные билеты на соревнования, устроители решили передать родителям тяжелобольной девочке Рамине МУХАМЕДЬЯРОВОЙ.

Субботний вечер 16 сентября. Ледовый дворец спорта. Все световые сооружения в зале направлены в одно место – туда, где происходит самое интересное – на ринг, установленный в центре.

Выход каждого из спортсменов – это отдельное представление с гремящей музыкой, дымом и впереди идущей красавицей с флагом страны, что он представляет.

После того, как боец раздевается до борцовских шорт, его осматривает боковой судья. Он проверяет, нет ли на спортсмене предметов, которые могут уколоть или порезать соперника.

В турнире участвуют участвуют 18 бойцов из Казахстана, России (Чеченской республики, городов Пермь и Нижний Новгород), Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана.

Бой, в котором участвует уральский спортсмен Андрей Шилимов проходит под бурные крики зрителей – они поддерживают земляка. В весовой категории 70,3 килограмма соперником уральца становится таджикистанец Саид Ташрипов. Во 2-ом раунде Андрею удается свалить Саида с ног. Дальше следует серия ударов, что и приводит к техническому нокауту. Победа за уральцем.

А вот самым зрелищным и захватывающим можно назвать бой между Омаром Рзаевым из Азербайджана и казахстанцем Вячеславом Бутаковым. Еще до начала боя Бутаков заявил: «Чтобы победить меня, нужно быть готовым умереть!»

С первой минуты Бутаков дал понять сопернику – он не уступит, и решительно пошел в наступление. Удары – точные и сильные, передвижение по рингу – быстрое и смелое.

В заключительном раунде лица бойцов разбиты в кровь, медики, дежурящие в зале, – нервно сжимают в руках чемоданчики с медикаментами. Но это не останавливает ни того, ни другого. Рассудить это соперничество возможно только судьям, и они единогласным решением отдают победу казахстанцу. Зал ликует.

Ну, что еще ждать от сегодняшнего вечера зрителям? А — нет. Многие из собравшихся, пришли поддержать еще одного именитого уральского спортсмена – чемпиона мира по рукопашному бою Темирлана Ихсангалиева.

Этот бой завершается уже на первых минутах второго раунда – Ихсангалиев сбивает соперника с ног и наносит серию ударов. Технический нокаут. Темирлан Ихсангалиев побеждает.

Но и это не все. В завершении турнира – два финальных боя «Гран-при», и в обеих феерическую победу одерживают уральские парни — Аслан Утегалиев и Андрей Шилимов.

Подробный репортаж с международного турнира по ММА в Уральске можно прочитать в свежем номере «Уральской недели», который поступил в продажу уже сегодня утром.

Текст: Екатерина ЛИТВЯКОВА

Фото: Нана ИКСАНОВА