В Казахстане стартовал открытый конкурс для социальных предпринимателей, организованный фондом «Навстречу Переменам»

Целью конкурса является поддержка некоммерческих организаций и отдельных граждан, которые предлагают инновационные способы решения проблем детей, подростков и молодежи Республики Казахстан. По итогам общего конкурса будет выбран 1 победитель, который получит грант в размере 4 000 000 тенге от «Tele2 Казахстан».

К участию в общем конкурсе приглашаются граждане и резиденты Республики Казахстан старше 18 лет из всех регионов страны. Жюри конкурса ежегодно получают свыше 150 заявок со всего Казахстана, направленных на решение острых проблем детей. Приоритетными задачами конкурса являются стимулирование развития социального предпринимательства (СП) в Казахстане, решение проблем детства и создание новых рабочих мест. Отличительная черта этого конкурса – поддержка исключительных личностей, НПО, которые помогают казахстанским детям, и полная ориентация на бизнес-задачи социальных предпринимателей. В результате предыдущих конкурсов в Казахстане действуют 10 проектов в сфере СП. Уже создано 44 рабочих места. Победители конкурса смогли улучшить жизнь более 20 000 казахстанских детей.

Каждая заявка оценивается по трем основным направлениям:

Острота выявленной проблемы детства в регионе;

Решение, которое предлагает заявитель для того, чтобы решить эту проблему;

Лидерские качества заявителя.

Победители конкурса получат от Фонда не только финансовую поддержку, но и организационную, консультационную и информационную поддержку.

Сроки подачи заявок:

Заявки принимаются на официальном сайте Фонда http://kazakhstan.reachforchange.org/ru/ с 11 сентября по 15 октября 2017 года. Победители конкурса будут объявлены в декабре 2017 года.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь по адресу: konkurskz@reachforchange.org

Нана ИКСАНОВА