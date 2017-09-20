В Уральске ремонт дорог может приостановиться из-за дефицита битума

Пока ремонт городских дорог идёт по графику. Об этом аким города Мурат Мукаев заявил в ходе пресс-тура по городским трассам, которые ремонтируют в этом году. Однако сами строители не уверены, что и дальше смогут придерживаться графика – у них возникли проблемы с завозом битума для работы.

Дорогу по улице Фрунзе – отрезок от улицы Курмангазы до проспекта Достык – приводит в порядок ТОО «ДСК Приоритет» — субподрядчик алматинской фирмы ТОО «АсарСтройСервис», выигравшей тендер на ремонт проспекта Достык-Дружба.

— Протяжённость участка – 700 метров, ремонтировать его мы начали 9 сентября, и уже к началу октября планируем завершить, — рассказала директор ТОО «ДСК Приоритет» Жанна Кенжина. – Улица Фрунзе – очень узкая, подъезды со смежных улиц к ней затруднены. К тому же улица неровная, под асфальтом здесь нет подстилающего слоя. Нам приходится укладывать дополнительный слой щебня, асфальта, чтобы поднять дорогу. Идёт перерасход асфальта, который не заложен в смете.

Информацию о перерасходе стройматериалов аким города предпочёл не комментировать.

Зато уточнил у строителей: «До холодов успеете?»

Услышав утвердительный ответ, он довольный кивнул головой.

СМИ Жанна Кенжина дополнительно сообщила, что на субподряде у ТОО «АсарСтройСервис» они отремонтировали уже 4 прилегающих к проспекту Достык-Дружба улицы – Чапаева, Савичева, Даулеткерея, Алмазова (отрезки от ул. Курмангазы до Достыка). Им осталось сделать капремонт лишь улиц Пугачёва, Досмухамедова (их «ДСК Приоритет» обещает сделать до конца октября этого года).

Сам подрядчик по ремонту проспекта Достык-Дружба – ТОО «АсарСтройСервис» сейчас занят ремонтом тротуаров по улице Гумара Караша.

Аян Бурабаев, заместитель гендиректора по проектам ТОО «АсарСтройСервис» доложился акиму Мукаеву, что вначале, в июле этого года, они иступили к ремонту водопроводов по улицам Алмазова, Савтичева, Гумара Караша. Сейчас водопроводы они уже отремонтировали, и приступили к асфальтированию вышеуказанных улиц.

— Со стройматериалами проблем нет? – осведомился аким у строителей.

— Есть проблемы с привозом битума, — ответил Аян Бурабаев.

— Если не хватает, просите у других дорожных фирм, — посоветовал Мурат Мукаев.

Чуть позже Аян Бурабаев рассказал «УН», что не уверён в том, что битумом с ними могут поделиться другие дорожные фирмы.

Дело в том, что в РК законодательно запретили завозить битум из России. Покупать его дорожники могут на двух заводах Казахстана – в Актау и Павлодаре.

Но…

-Павлодарский завод сейчас закрыт на ремонт, — говорит Аян Бурабаев. – На весь Казахстан работает лишь Актауский битумный завод. Пока у нас есть запас битума, но надолго его не хватит. Сумеет ли Актауский завод обеспечить битумом все строительные фирмы Казахстана? Это для нас самый проблемный вопрос.

Кстати, в Уральске в 2017 году на капремонт и строительство дорог выделено 8,1 млрд. тенге. На эти деньги планируется капремонт и реконструкция 42 км дорог и строительство 30 км дорог.

Людмила КАЛАШНИКОВА