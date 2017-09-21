Через три года работники ТОО «СПП «Металлоизделия» получили свою зарплату

61 миллион тенге задолженности по заработным платам возместили работникам завода при вмешательстве прокуратуры. Всего по области работникам шести предприятий выплатили 97 миллионов долгов по зарплате.

Старший прокурор управления прокуратуры ЗКО Алия Денизбаева сообщила, что, за истекший период 2017 года были защищены права 275 работников.

Погашена задолженность по заработной плате в сумме 97 млн. тенге (252 работников 6 предприятий).

Также, по поручению прокуратуры области Управление по инспекции труда ЗКО провела проверку в отношении ТОО «ЖБК Строй», где установлены факты отсутствия трудовых договоров с 23 работниками, задержки по выплате заработной платы.

ТОО «ЖБК Строй» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.87 и ч.1 ст.86 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

Мария Мельникова