Погода +26oC
$341.61
410.27
5.9
Опубликовано: Чт, Сен 21st, 2017
115 ЗКО / Картина дня

Дзюдоист из ЗКО стал чемпионом Казахстана

Темирлан Колбай выиграл «золото» на молодежном чемпионате страны, еще двое спортсменов стали обладателями «серебра» и «бронзы».

Фото предоставлено областным Управлением спорта

Чемпионат Республики Казахстан по дзюдо среди молодежи до 23 лет проходил в г. Атырау 11-12 сентября.

Как сообщили в областном Управлении физической культуры и спорта, воспитанники западноказахстанской школы борьбы дзюдо показали хорошие результаты — выиграли три медали разного достоинства.

В весовой категории свыше 100 килограммов чемпионом стал Темирлан Колбай. Серебряную медаль в весовой категории 73 килограмма выиграл еще один западноказахстанец — Ансарбек Гайнуллин, а Саят Сейткалиев (ЗКО) стал обладателем бронзовой награды в весовой категории 66 килограммов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-09-21
Утром26 ℃
Днем26 ℃
Вечером21.77 ℃
Ночью14.62 ℃
Влажность33 %
ДавлениеhPa 1028.41
Скорость ветра5.13 м/с
2017-09-22
Утром11.96 ℃
Днем14.26 ℃
Вечером15.29 ℃
Ночью13.31 ℃
Влажность87 %
ДавлениеhPa 1030.16
Скорость ветра3.3 м/с