Дзюдоист из ЗКО стал чемпионом Казахстана

Темирлан Колбай выиграл «золото» на молодежном чемпионате страны, еще двое спортсменов стали обладателями «серебра» и «бронзы».

Чемпионат Республики Казахстан по дзюдо среди молодежи до 23 лет проходил в г. Атырау 11-12 сентября.

Как сообщили в областном Управлении физической культуры и спорта, воспитанники западноказахстанской школы борьбы дзюдо показали хорошие результаты — выиграли три медали разного достоинства.

В весовой категории свыше 100 килограммов чемпионом стал Темирлан Колбай. Серебряную медаль в весовой категории 73 килограмма выиграл еще один западноказахстанец — Ансарбек Гайнуллин, а Саят Сейткалиев (ЗКО) стал обладателем бронзовой награды в весовой категории 66 килограммов.

Екатерина ЛИТВЯКОВА