В Уральске запускают скоростной поезд «Тальго» в Астану

Первый поезд «Тальго» отправится в Астану 27 сентября.

Власти города обещали запуск скоростного поезда еще в апреле этого года.

Как сообщил начальник уральского железно-дорожного вокзала Кайырбулат ГАЙНЕДЕНОВ, первый запуск скоростного поезда «Тальго» по направлению в Астану состоится 27 сентября.

— Этот поезд (№ 9596) будет ходить через день, в нем — 27 вагонов, — рассказал Кайырбулат Гайнеденов. – В составе есть купейные вагоны, вагоны бизнес-класса, вагон СВ, вагон Гранд, вагон-ресторан и вагон с местами для инвалидов. Время отправления поезда из Уральска — в 15.52 часа по столичному времени.

В пути поезд будет находиться 26 часов 14 минут. Сейчас поезд на Астану находится в пути 1 сутки 17 часов.

— В этот же день начнет движение еще один поезд «Тальго» — по направлению в Алматы, — отметил Гайнеденов. – Его время отправления – в 17.21 часа, через день.

По словам Кайырбулата Гайнеденова, билеты на поезд «Тальго» в Астану уже продаются в кассах уральского вокзала.

Стоимость билета в купейном вагоне составляет 23 тысячи тенге.

— Но эта стоимость будет снижена, если билет покупается за месяц вперед. Его цена в этом случае составит 9102 тенге, — сказал начальник вокзала.

Екатерина ЛИТВЯКОВА