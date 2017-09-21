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Опубликовано: Чт, Сен 21st, 2017
612 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске запускают скоростной поезд «Тальго» в Астану

Первый поезд «Тальго» отправится в Астану 27 сентября.

Власти города обещали запуск скоростного поезда еще в апреле этого года.

Как сообщил начальник уральского железно-дорожного вокзала Кайырбулат ГАЙНЕДЕНОВ, первый запуск скоростного поезда «Тальго» по направлению в Астану состоится 27 сентября.

— Этот поезд (№ 9596) будет ходить через день, в нем — 27 вагонов, — рассказал Кайырбулат Гайнеденов. – В составе есть купейные вагоны, вагоны бизнес-класса, вагон СВ, вагон Гранд, вагон-ресторан и вагон с местами для инвалидов. Время отправления поезда из Уральска — в 15.52 часа по столичному времени.

В пути поезд будет находиться 26 часов 14 минут. Сейчас поезд на Астану находится в пути 1 сутки 17 часов.

— В этот же день начнет движение еще один поезд «Тальго» — по направлению в Алматы, — отметил Гайнеденов. – Его время отправления – в 17.21 часа, через день.

По словам Кайырбулата Гайнеденова, билеты на поезд «Тальго» в Астану уже продаются в кассах уральского вокзала.

Стоимость билета в купейном вагоне составляет 23 тысячи тенге.

— Но эта стоимость будет снижена, если билет покупается за месяц вперед. Его цена в этом случае составит 9102 тенге, — сказал начальник вокзала.

 

Екатерина ЛИТВЯКОВА

3 комментария
  1. Аскар says:
    21 сентября 2017 в 13:06

    Учитывая нашу совковскую безалаберность и разгильдяйство.
    Как бы, при таких скоростях, эти Тальго. Не начали кувыркатся с рельсов в степь, вместе с пассажирами.

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  2. Народ says:
    21 сентября 2017 в 13:15

    А нормальный поезд оставят тот что дешевый?

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  3. Ikaterina says:
    21 сентября 2017 в 13:35

    Да, обычный, ходить будет

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