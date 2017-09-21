Погода +22oC
$341.61
410.27
5.9
Опубликовано: Чт, Сен 21st, 2017
372 ЗКО / Картина дня

Погода в Уральске и Аксае: Здравствуй, осень!

С летом будем прощаться уже на этой неделе. Атмосферные фронты, вызванные антициклонами, принесут на территорию области дожди и заметное похолодание.

Фото Рауля Упорова.

Уже завтра, по прогнозам синоптиков, ясные солнечные дни сменятся облачностью, температура воздуха в ближайшие три дня снизится до плюс 22 и ниже. Ожидается ливневый дождь, северо-восточный умеренный ветер до 12 м/сек.

В пятницу днем плюс 17 — 19, в субботу плюс 14 — 20, ночью — плюс 12 — 10 градусов. В выходные дни будет малооблачно. В субботу и в воскресенье будет заметно прохладнее, температура воздуха в эти дни до плюс 10 — 12 градусов, ночью — до плюс 9.

Усилится ветер — до 10 — 16 м/сек.

В Аксае и Бурлинском районе снижение температуры воздуха будет ощутимее, здесь в пятницу ожидается дождь и похолодает до + 15 градусов днем и + 8 — 9 — ночью. Выходные выдадутся облачными, но будет чуть теплее — плюс 20 — 21 градусов днем и + 7, +8 — ночью.

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-09-21
Утром22 ℃
Днем26.41 ℃
Вечером21.55 ℃
Ночью14.51 ℃
Влажность31 %
ДавлениеhPa 1028.87
Скорость ветра5.05 м/с
2017-09-22
Утром10.64 ℃
Днем20.3 ℃
Вечером19.04 ℃
Ночью16.59 ℃
Влажность42 %
ДавлениеhPa 1031.4
Скорость ветра6.62 м/с