Сотрудница акимата Уральска продавала земельные участки

Подноготная продажи сквера под развлекательный центр открылась на судебном процессе по иску жителей домов по улице 8-е марта в старой части города. Жители Южно-Казахстанской области Шамшиев и Фаткуллин не продавали лично земельные участки предпринимательнице Васильевой за 22 миллиона тенге (по 11 миллионов тенге – каждый) . За них это сделала экс-сотрудница городского акимата Лилия Исмаилбаева, которая в 2005 году работала там заведующей отделом государственно-правовой работы.

Ее фамилия и роспись значится в оформленном у нотариуса договоре о продаже земли Васильевой.

Суд заслушал показания Лилии Исмаилбаевой и Аманжола Зинуллина, исполнявшего в том же году обязанности акима города. А по завершению судебного процесса вынес частное определение в адрес акимата города.

СКВЕРная тайна

Две недели назад жители улицы 8 Марта в суде отвоевали сквер у предпринимательницы, решившей построить на его месте развлекательный центр. Знающие горожане поделились с «УН», что не ожидали такого исхода – за продажей сквера под торговый объект стоят непростые люди.

В руки журналистов они передали материалы гражданского дела о сквере на улице 8 Марта.

На постановлениях о выдаче земельных участков в центре города Уральск гражданам Тараза Саиду Шамшиеву и Равкату Фаткулину в 2005 году значится подпись тогдашнего и.о. акима Уральска Аманжола Зинулина – зятя экс-акима области Бактыкожи Измухамбетова.

Однако, получив землю, жители Тараза 10 лет не пользовались ею – не оградили свои участки и не построили там дома. А вот в 2015 году земельные участки они решили продать, причем, одновременно, предпринимательнице Куляш Васильевой. Но, как выяснилось в суде, ни Шамшиев, ни Фаткуллин, лично не продавали свои участки.

Доверие ценой в 22 миллиона

От их имени, на основании доверенности, действовала Лилия Исмаилбаева (экс-сотрудница городского акимата, которая в 2005 году работала там заведующей отделом государственно-правовой работы). В 2015 году именно она продала Куляш Васильевой земельные участки Фаткуллина и Шамшиева за 22 миллиона тенге (по 11 миллионов тенге – каждый).

Кстати, как сообщил нам авторитетный источник, не пожелавший себя назвать, в 2005 году Лилия Исмаилбаева входила в состав земельной комиссии, которая распределяла землю очередникам, в том числе и под индивидуальное жилищное строительство.

Сейчас Исмаилбаева не работает в акимате, а занимает высокую должность в компании «Жаикмунай». К слову, её супругом является Тимурлан Исмаилбаев – старший помощник прокурора Западно-Казахстанской области и отвечает за надзор по исполнению наказания и работы пенитенциарной системы. Тимурлан Исмаилбаев приехал в Уральск из Тараза и является выпускником КазГЮА (Казахский гуманитарно-юридический университет).

Людмила ВДОВИНА – истец по делу о сквере, рассказала «УН», что Лилия Исмаилбаева была допрошена в суде. Исмаилбаева сообщила, что доверенность от Шамшиева и Фаткуллина досталась ей совершенно случайно, от знакомого нотариуса, при этом лично с мужчинами она не знакома.

Правда ли то, что Лилия Исмаилбаева не знакома с Фаткуллиным и Шамшиевым, мы не знаем, однако в доверенности от Саида Шамшиева был указан адрес проживания Исмаилбаевой.

Мы проверили этот адрес на сайте «spravka.ru»: квартира, где проживает Лилия Исмаилбаева, зарегистрирована на Исмаилбаеву Нурию Мубаракшаевну. Совпадение, или нет, но отчество Саида Шамшиева – Мубаракшович. Можно предположить, что Нурия Исмаилбаева – это мама Тимурлана Исмаилбаева, которая до замужества носила фамилию Шамшиева, и тогда выходит, что Саид Шамшиев – это дядя Тимурлана Исмаилбаева.

Узнать о том, каким образом получилось так, что Лилия Исмаилбаева не знакома со своим предполагаемым деверем, не представилось возможным. От любых комментариев «УН» она отказалась, сославшись на то, что всё, известное ей по делу, она уже сообщила в суде.

Концы в воду?

Мы направили запрос в акимат города Уральск с просьбой предоставить информацию, под какими номерами стояли в очереди на получение земли под ИЖС Равиль Фаткуллин и Саид Шамшиев. Также мы попросили акима города дать нам поимённый список членов земельной комиссии, которая приняла решение о выдаче этим гражданам земли под ИЖС в 2005 году.

Но на наш запрос пришла отписка, в которой говорится, что участки Фаткуллину и Шамшиеву были даны под ИЖС, согласно статьям 43 и 44 Земельного кодекса Республики Казахстан. И место жительства желающих получить землю в Уральске, вообще, не имеет значения.

Однако назвать номера очередников на землю Фаткуллина и Шамшиева в земельном отделе затруднились.

На наш настоятельный устный запрос, всё-таки, уточнить очерёдность этих граждан на землю и состав земельной комиссии 2005 года, пресс-секретарь акима Уральска Арсен Губашев, спустя полдня, ответил, что они «просмотрели все документы в архиве отдела земельных отношений, но не нашли папку с делами Шамшиева и Фаткуллина, и список членов земельной комиссии, которая выдавала им землю. Документы либо утеряны, либо их не представляется возможным найти».

Тем временем, в редакцию «УН» обратился некто Александр Никитин (имя изменено, по его просьбе) и сообщил, что Лилия Исмаилбаева не первый раз продает участки по доверенности. Он передал договор купли-продажи земельного участка Софье Габитовой. Из документа следует, что в 2014 году Лилия Исмаилбаева, действуя по доверенности от имени Софьи Габитовой, проживающей в городе Актау, продала земельный участок №220 в дачном кооперативе «Ветеран» (в городе этот дачный кооператив «Ветеран» называют «Самал-3» — «УН») под строительство магазина за 1 миллион 300 тысяч тенге. Также в документе сказано, что участок Софья Габитова получила на основании решения о легализации, выданного ей отделом земельных отношений акимата города Уральск в 2013 году. Сейчас на этом месте, действительно, стоит большой магазин, который еще не открылся. Строил его Юрий Маркс – директор РГП «Енбек Орал» (тот самый, который на протяжении 10 лет строил в Уральске тюрьму строгого режима).

Возвращаясь к истории сквера по улице 8 Марта, хотим отметить, что решение суда о возврате сквера в городскую собственность жителей этой улицы обрадовало.

— Хоть это было и долго, и мучительно, но мы добились справедливости, — говорит Людмила Вдовина. – Кстати, мы слышали от третьих лиц, что ни Васильева, ни акимат не будут подавать на апелляцию, поскольку кто-то из судебной системы их предупредил: всё бесполезно – дело им не выиграть.

Из-за громкого общественного резонанса.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА