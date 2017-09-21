В Казахстане болезнь Альцгеймера не входит в перечень болезней, поддерживаемых государственным финансированием

21 сентября — Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее ухудшение памяти и интеллекта. Забывчивость и проблемы с ориентацией во времени — первые признаки этой болезни.

По предварительным расчётам, на сегодня людей со старческим слабоумием в Казахстане порядка 170 тысяч человек. По прогнозам ВОЗ ожидается, что к 2020 году число страдающих от болезни Альцгеймера в Казахстане составит 300 тысяч человек.

Пятьдесят лет назад слово «Альцгеймер» знали немногие – не было актуально. А сейчас порог продолжительности жизни в Казахстане увеличивается, риск заболеть начинается с 60 лет, — говорит психиатр высшей категории Жибек ЖОЛДАСОВА (Алматы).

— Спутанность в пространстве и в мышлении очень характерны для болезни. Всё начинается с обычной забывчивости. Тревожным сигналом может быть перепутывание слов или чтение одной страницы книги несколько дней подряд. А со временем человек просто забывает, как надеть носки, где находится туалет и когда нужно пообедать.

Статистика по болезни Альцгеймера, по словам Жолдасовой, в нашей стране отсутствует по двум причинам:

Диагноз «деменция» (приобретённое слабоумие) входит в состав большой группы «Органические психические расстройства», и из неё не выделяют болезнь Альцгеймера.

В большинстве случаев диагноз заменяют на другие, такие как прогрессирующая энцефалопатия, органическое бредовое расстройство, органическое расстройство личности и прочее.

«Казахстанские врачи не умеют читать снимки МРТ с явными признаками болезни Альцгеймера или других видов слабоумия. Например, никто не описывает состояние гиппокампа – той части головного мозга, которая отвечает за память, поведение и эмоции. Как следствие, страдает и лечение. Пациенты с деменцией, в том числе и с болезнью Альцгеймера, редко подают на оформление группы инвалидности, так как это люди в основном уже пенсионного возраста. Причём такая инвалидность является психиатрической. И по бесплатному обеспечению выдаются только психотропные препараты. Специфические препараты для лечения болезни Альцгеймера и подобных состояний не входят в объём бесплатного лекарственного обеспечения», – поясняет Жибек Жолдасова.

— Не списывайте на старость все изменения характера, поведения, памяти. Старость должна быть здоровой! — предупреждает Ж. Жолдасова.