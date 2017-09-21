В Уральске до конца года откроют спецЦОН для автомобилистов

В нём жители ЗКО смогут получать любые услуги, касающиеся автотранспорта, – это сдача экзаменов на получение водительских прав, регистрация автомобилей, присвоение им госномеров.

Строится спецЦОН общей площадью 2500 квадратных метров по улице Абулхаир хана (район «Медколледж»).

Застройщик — частная компания — обещает сдать его в эксплуатацию до конца 2017 года.

— В автомобильном спецЦОНе будут оказывать самые разные услуги, касающиеся транспортных средств. Это и выдача водительских удостоверений, и регистрация автомобилей, и прием экзаменов по вождению. Для этих целей на территории спецЦОНа будут построены автодром и мотодром, — сообщил СМИ директор областного филиала ЦОН НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Марат Бассаров. — Строительство ведет частный инвестор за счёт собственных средств. На части территории спецЦОНа он разместит свои бизнес-объекты либо сдаст помещения в аренду другим предпринимателям. Поэтому инвестор заинтересован в скорейшем завершении строительства, которое намечено в декабре.

Кстати, по словам Бассарова, на сегодняшний день из 14 областей спецЦОНы есть в 10, их нет лишь в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Людмила КАЛАШНИКОВА