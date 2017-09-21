В Уральске на пять лет колонии — поселения осужден экс-подполковник полиции, сбивший мать четверых детей

Судом был удовлетворен гражданский иск пострадавшей стороне на общую сумму 12 миллионов тенге. Выяснилось, что страховой полис виновника смерти матери четырех детей был фальшивым, а водительское удостоверение — просроченным.

Сегодня в Уральском уголовном суде вынесли приговор Самату НАУРУЗОВУ — экс- подполковнику полицию, сбившему на машине своей невесты многодетную мать Назгуль УРАЗАЕВУ.

— Признать Наурузова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил эксплуатации транспортного средства повлекшее смерть человека» и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях минимальной безопасности, — зачитала приговор председательствующий судья Кадыралиева. — Гражданский иск потерпевших Сулеймен удовлетворить частично. Обязать Наурузова выплатить 8 миллионов тенге потерпевшей Сулеймен, 2 миллиона тенге за лечение Сандугаш Сулеймен, а также затраты на похороны и адвоката.

Судья вынесла частное определение по делу в адрес прокурора Уральска. Прокурор должен дать правовую оценку тому, что страховой полис на автомобиль, которым управлял Наурузов, был фальшивым.

Сестра Назгуль Уразаевой приговором довольна.

— Мы считаем, что суд был объективен, — говорит женщина. – Человек на словах говорит, что сожалеет о случившемся, но его поступки говорят об обратном.

Самат Наурузов свою вину с самого начала не отрицал, но потерпевшая сторона не дала свое согласие на заключение процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

Напомним, что экс-начальник оперативно-криминалистического отдела УВД Уральска, подполковник полиции Самат Наурузов сбил насмерть 42-летнюю мать четверых детей и ее 21-летнюю приемную дочь, которая получила множество травм. Происшествие случилось в поселке Зачаганск, недалеко от ресторана «Альбина», во второй половине дня, в субботу, 22 июля.



Акмарал ШАЯХМЕТОВА

фото Рауль Упоров