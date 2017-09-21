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Опубликовано: Чт, Сен 21st, 2017
366 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске на пять лет колонии — поселения осужден экс-подполковник полиции, сбивший мать четверых детей

Судом был удовлетворен гражданский иск пострадавшей стороне  на общую сумму 12 миллионов тенге. Выяснилось, что страховой полис виновника смерти матери четырех детей был фальшивым, а водительское удостоверение — просроченным.

Сегодня в Уральском уголовном суде вынесли приговор Самату НАУРУЗОВУ — экс- подполковнику полицию, сбившему на машине своей невесты многодетную мать Назгуль УРАЗАЕВУ.
— Признать Наурузова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей  345 ч. 3  УК РК «Нарушение правил эксплуатации транспортного средства повлекшее смерть человека»  и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы,  с отбыванием наказания в учреждениях минимальной безопасности, — зачитала приговор председательствующий судья Кадыралиева. — Гражданский иск потерпевших Сулеймен удовлетворить частично. Обязать Наурузова выплатить 8  миллионов тенге потерпевшей Сулеймен, 2 миллиона тенге за лечение Сандугаш Сулеймен, а также затраты на похороны и адвоката.

Судья вынесла частное определение по делу в адрес прокурора Уральска. Прокурор должен дать правовую оценку тому, что страховой полис на автомобиль,  которым управлял Наурузов, был фальшивым.
Сестра Назгуль Уразаевой приговором довольна.
— Мы считаем, что суд был объективен, — говорит женщина. – Человек на словах говорит, что сожалеет о случившемся, но его поступки говорят об обратном.

Самат Наурузов свою вину с самого начала не отрицал, но потерпевшая сторона не дала свое согласие на заключение процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

Напомним, что экс-начальник оперативно-криминалистического отдела УВД Уральска, подполковник полиции Самат Наурузов сбил насмерть 42-летнюю мать четверых детей и ее 21-летнюю приемную дочь, которая получила множество травм. Происшествие случилось в поселке Зачаганск, недалеко от ресторана «Альбина», во второй половине дня, в субботу, 22 июля.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА 

фото Рауль Упоров

Один комментарий
  1. Ермек says:
    21 сентября 2017 в 13:17

    Пока не начнут давать реальные сроки.
    А это было, циничное убийство.
    Только орудием преступления, был выбран автомобиль.
    В стране, так будут убивать ни в чем, не повинных граждан.
    Он однозначно убийца и преступник.
    И соответсвенно этому должен быть и наказан. Либо 25 лет. Либо пожизненно. Так как смертная казнь, у нас отменена.

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