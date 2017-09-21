В ЗКО на 5% подорожал природный газ

Об этом многие потребители узнали, лишь получив квитанции об оплате за газ в сентябре этого года.

Первый заместитель директора областного филиала АО «КазТрансгазАймак» Асылбек Кайбалиев сообщил «УН», что природный бытовой газ стал дороже для потребителей на 5% с 1 августа 2017 года.

— Если в июле стоимость 1 куба природного газа составляла 16,8 тенге, то теперь она выросла до 17,3 тенге, — пояснил Кайбалиев. – Это связано с тем, что цены на природный газ подняли оптовые продавцы (для ЗКО это – «КазРосГаз» – прим. ред.). Решение о поднятии цены на природный газ было принято на уровне Правительства и получило одобрение в Агентстве по регулированию естественных монополий.

Людмила КАЛАШНИКОВА