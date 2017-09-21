Погода +26oC
$340.35
405.46
5.87
Опубликовано: Чт, Сен 21st, 2017
67 ЗКО / Картина дня

В ЗКО на 5% подорожал природный газ

Об этом многие потребители узнали, лишь получив квитанции об оплате за газ в сентябре этого года.

Первый заместитель директора областного филиала АО «КазТрансгазАймак» Асылбек Кайбалиев сообщил «УН», что природный бытовой газ стал дороже для потребителей на 5% с 1 августа 2017 года.

— Если в июле стоимость 1 куба природного газа составляла 16,8 тенге, то теперь она выросла до 17,3 тенге, — пояснил Кайбалиев. – Это связано с тем, что цены на природный газ подняли оптовые продавцы (для ЗКО это – «КазРосГаз» – прим. ред.). Решение о поднятии цены на природный газ было принято на уровне Правительства и получило одобрение в Агентстве по регулированию естественных монополий.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-09-21
Утром26 ℃
Днем26 ℃
Вечером21.77 ℃
Ночью14.62 ℃
Влажность33 %
ДавлениеhPa 1028.41
Скорость ветра5.13 м/с
2017-09-22
Утром11.96 ℃
Днем14.26 ℃
Вечером15.29 ℃
Ночью13.31 ℃
Влажность87 %
ДавлениеhPa 1030.16
Скорость ветра3.3 м/с