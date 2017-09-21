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Опубликовано: Чт, Сен 21st, 2017
0 ЗКО / Картина дня

В ЗКО на заправке сгорел автомобиль

Возгорание автомобиля произошло из-за его не исправности. 

Происшествие случилось вчера, 20 сентября, в 18.30 часов на АЗС «КазМунайГаз» в Акжаикском районе. На заправке загорелся автомобиль «Газель».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, предварительная причина пожара — техническая неисправность «Газели».

-Спустя несколько минут после сообщения о пожаре, сотрудникам службы пожаротушения удалось оперативно ликвидировать и огонь во избежании его распространения на автозаправку, — сообщили в Департамента.

В настоящее время выясняются причины и виновные в ЧП лица.

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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