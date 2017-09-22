«Акжайык» из Уральска сыграет с «Шахтером»

Матч между уральским «Акжайыком» и «Шахтером» из Караганды пройдет в это воскресенье, 24 сентября.

Как сообщает официальный сайт ФК «Акжайыка», встреча в рамках 28-го тура чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-Лиги начнется в 17.00 часов по местному времени.

Матч пройдет на стадионе имени П. Атояна.

Напомним, что в минувшую среду уральская команда одержала третью победу подряд — со счетом 1:0 футболисты выиграли ФК «Атырау». До этого уральцы со счетом 2:0 обыграли «Окжетпес», а «Иртыш» — 0:1 (игра проходила в Павлодаре -прим. «УН»).

В настоящее время уральская команда находится на 9-ой строчке в турнирной таблице чемпионата.