Автобус врезался в джип

Сегодня, 22 сентября, в Зачаганске автобус маршрута №7 врезался в джип Opel Frontera. Есть пострадавшие.

По славам очевидца, авария произошла в районе 20-й школы. Джип поворачивал на АЗС, в это время автобус врезался в бок автомобиля со стороны водителя.

— У нас тут дорога перекрыта. Я давно говорю, что нужно следить за водителями. Тут же школа, дети ходят. Мои просьбы в ГАИ не рассматривают, — рассказал редакции «УН» очевидец аварии, пожелавший остаться неизвестным – здесь автобусы часто правила нарушают.

Подробности аварии выясняются.

Напомним что месяц назад произошло аналогичное ДТП 24 августа, примерно, в 08.30 утра на участке дороги между поселком Зачаганск и центром Уральска, в районе спортивной базы «Динамо», автобус маршрута №7 на большой скорости въехал в скопившиеся автомобили, стоявшие в пробке.

45 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Уральске

Количество пострадавших в ДТП с участием автобусов достигло 58 человек

Мария Мельникова

Фото из открытых источников