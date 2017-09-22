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Опубликовано: Пт, Сен 22nd, 2017
18 ЗКО / Картина дня

Из-за ремонта дорог в Уральске ограничено движение на двух улицах

С сегодняшнего дня, 22 сентября, перекрыт участок дороги по ул. Пугачева. Завтра будет ограничено движение транспорта по ул. Гагарина.

Об этом сообщила пресс-служба акимата города.

— 22 сентября в 15:00, в связи с запланированными работами по ремонту автомобильной дороги, будет перекрыт участок улицы Пугачева от ул. Курмангазы до ул. Чагано-Набережной. Движение транспорта будет осуществляться по второстепенным улицам. Срок ограничения движения – 1 месяц, — говорится в сообщении.

На следующий день, 23 сентября, в 10:00, на один месяц будет ограничено движение по улице Гагарина — от ул. С. Датова до ул. Айталиева. Движение транспорта также будет осуществляться по второстепенным улицам.

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