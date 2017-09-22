Легендарный «Белый остров» в Уральске

«Белый остров» едет в загранкомандировку с планшетами и портфелями! Делегация от инвестиционной компании «Базис Групп» примет участие в международном форуме-выставке «КАЗАХСТАН — РОССИЯ. ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ» в г. Уральск. Недвижимость в жилом комплексе бизнес-класса «Белый остров» пользуется большим инвестиционным спросом среди покупателей из Казахстана. Многие приобретают квартиры и коммерческие помещения для проживания именно в жилом комплексе «Белый остров» в виду уникальности предложения: европейская архитектурная концепция; экологически чистый, тихий район; благоприятное малое соседство; закрытая охраняемая территория. Среди соседей-бизнесменов вложения в Оренбургскую недвижимость также пользуются высоким спросом. Рынок стремительно растет. И перспективы Оренбурга, как мегаполиса на маршруте «Шелкового пути» очевидны.

Инвестиционная компания «Базис Групп» имеет более чем 10-летний опыт работы в области строительства и жилищного девелопмента Оренбуржья. В 2015 году начато строительство уникального жилого комплекса «Белый остров». «Белый остров» — это первый и пока единственный в Оренбуржье проект жилого комплекса бизнес-класса и предполагает не просто покупку квартиры. «Базис Групп» предоставляет своим клиентам полный спектр привилегий класса-бизнес:

— авторская архитектурная концепция, которая получила высшую федеральную оценку;

— премиальные материалы строительства и отделки фасада и общих зон;

— подземные и наземные паркинги (всего 860);

— закрытая территория со шлагбаумами и доступом на территорию по специальным картам жителя BPT. Все оборудование произведено в Италии;

— детские площадки у каждого жилого дома, улучшенное благоустройство и озеленение дворов, многочисленный прогулочные зоны. В шаговой доступности детские сады, школы и спортивные центры. Кроме того, жилой комплекс обеспечен собственной социальной, торговой и развлекательной инфраструктурой.

В ноябре 2016 года проект ЖК «Белый остров» получил награду в области жилой недвижимости URBAN AWARDS как «Лучший строящийся региональный жилой комплекс» в России.

Стоимость квартир на данный момент варьируется в диапазоне от 1 695 000 руб за квартиру-студию площадью 30 кв.м. с ремонтом до 5 795 000 руб. за 3-х комнатную квартиру с мезонином площадью 123 кв.м.

Официальный сайт проекта: http://belyi-ostrov.basis-group.pro/

Приглашаем посетить наш стенд на Казахстанско-Российском международном форуме-выставке в г. Уральске

Дата проведения: 27-28 сентября 2017 года с 9:00 до 16:30

Место проведения: г. Уральск, ул. Московская,18; «Дворец молодежи и школьников»