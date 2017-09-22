Открыта служебная проверка сведений в отношении сотрудника прокуратуры Тимурлана Исмаилбаева

О назначении служебной проверки в отношении сотрудника прокуратуры Тимурлана Исмаилбаева сообщила прокуратуры области в присланном в редакцию официальном письме.

«20.09.2017 года в №38 газеты «Уральская неделя» и на информационном сайте uralskweek.kz опубликована статья Шаяхметовой А. под заголовком «СКВЕРная тайна», где указано, что за продажей земельного участка стоят не простые люди, а именно старший помощник прокурора области Исмаилбаев Т. и его супруга.

В комментариях к публикации читатели спрашивают о роли прокурора области, в связи с чем доводим до сведения жителей области следующее:

В октябре, ноябре 2016 года в прокуратуру области поступили коллективные обращения жителей улицы 8 Марта в г.Уральск, адресованные Президенту и Генеральному Прокурору Республики Казахстан по вопросу законности выделения земельных участков, а также неправомерного строительства.

После проведения тщательной проверки, в январе т.г. прокуратурой города было внесено исковое заявление о признании незаконным постановления акимата г.Уральск № 1136 от 06.07.2005 года о предоставлении земельных участков Фаткуллину Р. и Шамшиеву С. по ул. 8 Марта г.Уральск, недействительными договора купли-продажи № 964 и № 965 от 14.04.2016 года и государственных актов на земельный участок № 0052482 и № 0052483.

Наряду с этим, 30 января т.г. по подследственности прокуратурой города материалы были направлены в Антикоррупционную службу Западно-Казахстанской области для принятия процессуального решения.

Антикоррупционной службой вышеуказанные материалы зарегистрированы в КУИ и для проведения проверки в порядке ч.5 ст. 181 УПК РК перенаправлены в уполномоченные органы, а именно в Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК и получен ответ разъяснительного характера о необходимости обращения в суд.

Решением суда №2 г.Уральск от 27 марта т.г. в удовлетворении иска прокурора города отказано. На указанное решение прокуратурой города внесена апелляционная жалоба в апелляционную коллегию Западно-Казахстанской областного суда.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам областного суда от 31 мая т.г. вышеуказанное решение суда №2 г.Уральск отменено полностью и дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Решением суда № 2 г.Уральск от 28 августа т.г. иск прокурора города удовлетворен частично, постановления акимата г.Уральск о предоставлении земельных участков по ул.8 Марта Фаткуллину Р.С. и Шамшиеву С.М. и договора купли-продажи признаны недействительными.

Решение суда не вступило в законную силу.

Кроме того, в связи с вышеназванной публикацией, назначена служебная проверка сведений в отношении сотрудника прокуратуры Исмаилбаева Т.

Пресс служба прокуратуры области»

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