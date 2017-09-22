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Опубликовано: Пт, Сен 22nd, 2017
289 ЗКО / Картина дня

Прокурор Уральска выслушает граждан поселковых округов

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— В рамках реализации проекта прокуратуры области «Жалоба-индикатор госслужащего», в целях оказания правовой помощи населению и повышения уровня доверия граждан, прокурор г. Уральск Алмас Баимбетов проведет прием граждан поселковых округов согласно установленному графику, — говорится в сообщении.

Наименование п.о. Дата приема Время и место проведения
1

п. Круглоозерный, с. Серебряково

 26.09.2017

с 10.00 до 12.00 часов

здание акимата
2

п. Зачаганск

 26.09.2017

с 15.00 до 17.00 часов

здание акимата

3

п. Деркул

 27.09.2017

с 15.00 до 17.00 часов

здание акимата
4

с. Желаево

28.09.2017

с 15.00 до 17.00 часов

здание акимата

 

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