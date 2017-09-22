Прокурор Уральска выслушает граждан поселковых округов

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— В рамках реализации проекта прокуратуры области «Жалоба-индикатор госслужащего», в целях оказания правовой помощи населению и повышения уровня доверия граждан, прокурор г. Уральск Алмас Баимбетов проведет прием граждан поселковых округов согласно установленному графику, — говорится в сообщении.