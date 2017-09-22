Прокурор Уральска выслушает граждан поселковых округов
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
— В рамках реализации проекта прокуратуры области «Жалоба-индикатор госслужащего», в целях оказания правовой помощи населению и повышения уровня доверия граждан, прокурор г. Уральск Алмас Баимбетов проведет прием граждан поселковых округов согласно установленному графику, — говорится в сообщении.
|Наименование п.о.
|Дата приема
|Время и место проведения
|1
|
п. Круглоозерный, с. Серебряково
|26.09.2017
|
с 10.00 до 12.00 часов
здание акимата
|2
|
п. Зачаганск
|26.09.2017
|
с 15.00 до 17.00 часов
здание акимата
|
3
|
п. Деркул
|27.09.2017
|
с 15.00 до 17.00 часов
здание акимата
|4
|
с. Желаево
|
28.09.2017
|
с 15.00 до 17.00 часов
здание акимата