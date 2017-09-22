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Опубликовано: Пт, Сен 22nd, 2017
0 Картина дня / Страна

Социальный налог на работников снизят до 9.5%

Правительство Казахстана планирует снизить социальный налог, который предприниматели платят за работников, с 11% до 9.5%. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает «Казинформ».

По словам вице-министра, соответствующие поправки в налоговое законодательство уже разработаны. Социальный налог снижают для того, чтобы предприниматели могли покрывать взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС).

Сборы с работодателей и индивидуальных предпринимателей в систему ОСМС начались с 1 июля 2017-го. Право на медицинскую помощь в системе ОСМС должно было наступить со следующего года, однако сейчас правительство рассматривает возможность переноса внедрения обязательного медстрахования.

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