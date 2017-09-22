Бронзовому призеру Олимпиады Екатерине Ларионовой назначена зарплата 400 тысяч тенге

С начала будущего года спортсменам нашей области, входящим в состав сборных команд страны, ежемесячно из бюджета области начнут выплачивать деньги на содержание. Выплаты будут рассчитываться исходя из занятого на том или ином турнире призового места.

Об этом во время брифинга в начале недели сообщила руководитель управления физической культуры и спорта Асия АМАНБАЕВА.

-Если сейчас зарплату у нас получают всего 29 спортсменов, то с января 2018 года на выплаты претендуют уже 115 спортсменов, — отметила Асия Аманбаева. — Зарплату будут получать и тренеры.

Размеры ежемесячных выплат спортсменам подробно расписаны по блокам — олимпийские и неолимпийские виды спорта, игровые виды спорта и зарплаты тренерам и руководителям клубных команд. Данное постановление принято акиматом области.

По информации данной таблицы следует, что выплаты будут рассчитываться исходя из занятого на том или ином турнире призовом месте. Например, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио Екатерина ЛАРИОНОВА ежемесячно будет получать 400 тысяч тенге.

Чемпион мира по олимпийскому виду спорту — 350 тысяч тенге, чемпион Азии — 250 тысяч тенге.

Кроме того, выплаты предусмотрены и для спортсменов, занявших призовые места на молодежных и юношеских соревнованиях. Так, спортсмен, занявший первое место на чемпионате Азии (молодежь) в олимпийском виде спорта будет получать на содержание 110 тысяч тенге.

— Это мотивация для нашего подрастающего поколения, — сказала Асия Аманбаева.

Екатерина ЛИТВЯКОВА