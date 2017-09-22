Суд обязал строительную фирму выплатить ущерб жительнице Уральска. (Видео)

140 500 тенге выплатит фирма – застройщик ТОО «Марасант» Зухре Алипкалиевой за некачественно сделанный ремонт в новом доме в посёлке Зачаганск.

Зухра Алипкалиева , учительница начальных классов в школе №20. В 2010 году стала вкладчиком банка по программе «Нурлы Жол» (программа покупки первичного жилья – прим. редакции). Застройщиком жилья была фирма «Марасант» — одна из крупнейших строительных компаний в Казахстане. В декабре 2016 года Зухре выдали квартиру. Через два месяца, в феврале 2017, жителям новостройки вручили ключи от квартир в новом микрорайоне в посёлке Зачаганск.

— Пятого февраля нам официально вручили ключи от квартир, — говорит Зухра Алипкалиева – Квартира была полностью отремонтирована. «Под ключ» — как говорят. Шестого февраля мы завезли в новую квартиру мебель из магазина. А поздно вечером шестого числа у нас в зале прорвало батарею.

Муж Зухры в тот вечер поехал в новую квартиру интуитивно. Когда он вошёл, полы были залиты горячей водой. Ещё не распакованная мебель стояла в лужах.

— Муж мне позвонил, говорит вся квартира в кипятке. Я очень испугалась. Поехала в квартиру, — вспоминает Зухра . — Тут всё было в воде. Мы ковшиками черпали воду. До утра тут убирали.

По словам Зухры, фирма – застройщик приехали на место. Оценили ущерб и обещали разобраться в ситуации в течение двух месяцев.

— Ремонт они нам сделали, — рассказала Зухра – правда, делали очень долго. Почти два месяца мы ждали, чтобы въехать в квартиру. И сделали плохо. Всё подклеили, подмазали. Ничего не меняли, даже промокшие обои не переклеили. Всё это время мы платили комуслуги и ипотеку, хотя тут жить не могли.

По словам Зухры, дозвониться до руководства ТОО «Марасант» ей не удалось. И поиск виновных в прорыве трубы затянулся. Застать директора или заместителя на месте тоже не удавалось. После нескольких месяцев попыток выйти на связь с застройщиками, Зухра обратилась в суд.

— 31 июля было первое заседание, — говорит Зухра – но от «Марасант» никого не было. После было ещё пять заседаний. На последующие слушания приходил юрист фирмы «Марасант». Но вины своей они не признавали. Говорили нам, что мы сами виноваты. Мол, только ключи получили и сразу трубу прорвало.

По договору с застройщиком, ТОО «Марасант» несёт гарантийную ответственность в течение двёх лет. Но выполнять свои условия строители не торопились. По словам Зухры, за время судебных разбирательств, никто из представителей «Марасант» не попытался выйти с ней на связь. Хотя требования у женщины не большие – вернуть сумму, потраченную на покупку мебели. Это 140 500 тенге.

21 сентября было намечено последнее заседание суда и оглашение приговора. Перед принятием решения, судья Азизхан Баймахан выехал в квартиру Зухры, чтобы посмотреть на приченённый ущерб. После состоялось судебное заседание, на котором был вынесен приговор в пользу потерпевшей стороны. Компания ТОО «Марасант» была признана виновной, им предстоит выплатить Зухре 140 500 тенге.

К слову сказать, на оглашение приговора представители фирмы – застройщика не явились.

Мария Мельникова

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