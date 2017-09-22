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Опубликовано: Пт, Сен 22nd, 2017
8 ЗКО / Картина дня

В Уральских автобусах введут СМС-оплату за проезд

Акиматом города рассматривается и прорабатывается вопрос по внедрению новых систем оплаты за проезд в общественном транспорте.

Проект разрабатывается в двух направлениях: карты оплаты «ОҢАЙ!», которые вот уже 2 года реализуются в городе Алматы. Там разработчики карт предлагают пользователям единые, школьные, студенческие, социальные карты для многодетных матерей, карты для ветеранов ВОВ и, конечно, коллекционные экземпляры.

«SMSBUS» — оплата проезда через мобильный телефон. Услуга будет доступна всем пользователям Beeline и Activ.

В настоящее время решается вопрос об определении и выборе программы и системы, которая подойдёт Уральску и будет эффективной в масштабах города.

 

Нана ИКСАНОВА

 

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