В Уральске проходит ярмарка вакансий
21-22 сентября с 8.00-20.00 в здании ДК «Зенит» компания «Sicim Kazakhstan» отбирает кандидатов на работу вахтовым методом.
Компания находится в постоянном поиске активных, целеустремлённых, и квалифицированных сотрудников по нижеприведенным специальностям. Эти кадры остаются актуальными всегда и специалист в любой момент может обратиться в фирму и предоставить своё резюме для рассмотрения:
- Начальник участка по технологическим трубопроводам
- Мастер участка по технологическим трубопроводам
- Монтажник технологических трубопроводов 5-6 разряда
- Начальник участка по магистральным трубопроводам
- Монтажник магистрального трубопровода 5-6 разряда
- Координатор по наряд-допускам
- Мастер участка по изоляционным и покрасочным работам
- Координатор по трудовым отношениям
- Специалист по трудовым отношениям
- Геодезист
- Начальник участка общестроительных работ
- Мастер участка общестроительных работ
- Дефектоскопист
- Материальный координатор
- Кладовщик
- Оператор AutoCAD
- Начальник участка по гидроиспытаниям и наладке трубопровода
- Координатор по культуре безопасного труда
- Ведущий технический переводчик
- Менеджер по контролю качества
- Сертифицированный инспектор по контролю качества сварочных/механических и трубомонтажных работ
- Водитель бетономешалки
- Оператор автобетононасоса
- Оператор бетоносмесительного узла (БСУ)
- Координатор по работам БСУ
- Техник бетоносмесительного узла
- Машинист вакуумной установки
- Водитель автобуса Урал вахтовка
- Водитель грузового автомобиля (Камаз)
- Водитель нефтевоза
- Механик по ремонту тяжелой техники
- Машинист автогрейдера
- Машинист подъемника
- Автоэлектрик
- Табельщица на строительный объект
- Бетонщик
- Арматурщик
- Горничная
- Кухонный работник
- Техничка
- Инспектор по общестроительным работам
- Специалист по комплектации документов
- Специалист по документообороту
- Делопроизводитель отдела контроля качества
- Инспектор по покраске и защитным покрытиям
Организаторы говорят, что вся информация относительно заработной платы будет известна на втором собеседовании, а перед тем как придти на первое, просят заполнить анкету здесь. При себе необходимо иметь копию удостоверения личности, документ об образовании, трудовую книжку и резюме. Услуги по трудоустройству осуществляются бесплатно.
За подробностями и для отправки резюме в дальнейшем можно обратиться по телефонам
8(7122)55-00-81; 55-00-84
+7(701)9505928
cv.kz@sicim.eu
Нана ИКСАНОВА