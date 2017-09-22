В Уральске проходит ярмарка вакансий

21-22 сентября с 8.00-20.00 в здании ДК «Зенит» компания «Sicim Kazakhstan» отбирает кандидатов на работу вахтовым методом.

Компания находится в постоянном поиске активных, целеустремлённых, и квалифицированных сотрудников по нижеприведенным специальностям. Эти кадры остаются актуальными всегда и специалист в любой момент может обратиться в фирму и предоставить своё резюме для рассмотрения:

Начальник участка по технологическим трубопроводам

Мастер участка по технологическим трубопроводам

Монтажник технологических трубопроводов 5-6 разряда

Начальник участка по магистральным трубопроводам

Монтажник магистрального трубопровода 5-6 разряда

Координатор по наряд-допускам

Мастер участка по изоляционным и покрасочным работам

Координатор по трудовым отношениям

Специалист по трудовым отношениям

Геодезист

Начальник участка общестроительных работ

Мастер участка общестроительных работ

Дефектоскопист

Материальный координатор

Кладовщик

Оператор AutoCAD

Начальник участка по гидроиспытаниям и наладке трубопровода

Координатор по культуре безопасного труда

Ведущий технический переводчик

Менеджер по контролю качества

Сертифицированный инспектор по контролю качества сварочных/механических и трубомонтажных работ

Водитель бетономешалки

Оператор автобетононасоса

Оператор бетоносмесительного узла (БСУ)

Координатор по работам БСУ

Техник бетоносмесительного узла

Машинист вакуумной установки

Водитель автобуса Урал вахтовка

Водитель грузового автомобиля (Камаз)

Водитель нефтевоза

Механик по ремонту тяжелой техники

Машинист автогрейдера

Машинист подъемника

Автоэлектрик

Табельщица на строительный объект

Бетонщик

Арматурщик

Горничная

Кухонный работник

Техничка

Инспектор по общестроительным работам

Специалист по комплектации документов

Специалист по документообороту

Делопроизводитель отдела контроля качества

Инспектор по покраске и защитным покрытиям

Организаторы говорят, что вся информация относительно заработной платы будет известна на втором собеседовании, а перед тем как придти на первое, просят заполнить анкету здесь. При себе необходимо иметь копию удостоверения личности, документ об образовании, трудовую книжку и резюме. Услуги по трудоустройству осуществляются бесплатно.

За подробностями и для отправки резюме в дальнейшем можно обратиться по телефонам

8(7122)55-00-81; 55-00-84

+7(701)9505928

cv.kz@sicim.eu

Нана ИКСАНОВА