Погода +14oC
$340.35
405.46
5.87
Опубликовано: Пт, Сен 22nd, 2017
24 ЗКО / Картина дня

В Уральске проходит ярмарка вакансий

21-22 сентября с 8.00-20.00 в здании ДК «Зенит» компания «Sicim Kazakhstan» отбирает кандидатов на работу вахтовым методом.

Компания находится в постоянном поиске активных, целеустремлённых, и квалифицированных сотрудников по нижеприведенным специальностям. Эти кадры остаются актуальными всегда и специалист в любой момент может обратиться в фирму и предоставить своё резюме для рассмотрения:

  • Начальник участка по технологическим трубопроводам
  • Мастер участка по технологическим трубопроводам
  • Монтажник технологических трубопроводов 5-6 разряда
  • Начальник участка по магистральным трубопроводам
  • Монтажник магистрального трубопровода 5-6 разряда
  • Координатор по наряд-допускам
  • Мастер участка по изоляционным и покрасочным работам
  • Координатор по трудовым отношениям
  • Специалист по трудовым отношениям
  • Геодезист
  • Начальник участка общестроительных работ
  • Мастер участка общестроительных работ
  • Дефектоскопист
  • Материальный координатор
  • Кладовщик
  • Оператор AutoCAD
  • Начальник участка по гидроиспытаниям и наладке трубопровода
  • Координатор по культуре безопасного труда
  • Ведущий технический переводчик
  • Менеджер по контролю качества
  • Сертифицированный инспектор по контролю качества сварочных/механических и трубомонтажных работ
  • Водитель бетономешалки
  • Оператор автобетононасоса
  • Оператор бетоносмесительного узла (БСУ)
  • Координатор по работам БСУ
  • Техник бетоносмесительного узла
  • Машинист вакуумной установки
  • Водитель автобуса Урал вахтовка
  • Водитель грузового автомобиля (Камаз)
  • Водитель нефтевоза
  • Механик по ремонту тяжелой техники
  • Машинист автогрейдера
  • Машинист подъемника
  • Автоэлектрик
  • Табельщица на строительный объект
  • Бетонщик
  • Арматурщик
  • Горничная
  • Кухонный работник
  • Техничка
  • Инспектор по общестроительным работам
  • Специалист по комплектации документов
  • Специалист по документообороту
  • Делопроизводитель отдела контроля качества
  • Инспектор по покраске и защитным покрытиям

Организаторы говорят, что вся информация относительно заработной платы будет известна на втором собеседовании, а перед тем как придти на первое, просят  заполнить анкету здесь.   При себе необходимо иметь копию удостоверения личности, документ об образовании, трудовую книжку и резюме. Услуги по трудоустройству осуществляются бесплатно.

За подробностями и для отправки резюме в дальнейшем можно обратиться по телефонам

8(7122)55-00-81; 55-00-84

+7(701)9505928

cv.kz@sicim.eu

Нана ИКСАНОВА

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-09-21
Утром14 ℃
Днем14 ℃
Вечером14 ℃
Ночью11.6 ℃
Влажность41 %
ДавлениеhPa 1029.19
Скорость ветра5.21 м/с
2017-09-22
Утром10.48 ℃
Днем14.26 ℃
Вечером15.29 ℃
Ночью13.31 ℃
Влажность87 %
ДавлениеhPa 1030.16
Скорость ветра3.3 м/с