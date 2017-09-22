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Опубликовано: Пт, Сен 22nd, 2017
23 Главная тема / ЗКО / Картина дня

В Уральске все автобусы будут подключены к системе отслеживания их движения

До 1 декабря 2017 г. будет установлено 6 электронных табло по городу для отображения информации о подходящих к остановке автобусах. Внедрение данной программы позволит обеспечить соблюдение графиков движения автобусов, а также отслеживать перемещения в режиме реального времени.

Также в декабре 2016 года в Уральске было закуплено программное обеспечение «BusReport» на 500 ед. автотранспорта.

До конца октября планируется подключить 100% автобусов, — сообщает отдел транспорта и автомобильных дорог города.

Данная программа позволит оперативно управлять пассажирскими перевозками в случае нештатных ситуаций, отслеживать соблюдение скоростного режима и схемы движения автобусов, а также сократить расход ГСМ и выброс выхлопных газов.

 

Нана ИКСАНОВА

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