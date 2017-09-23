Мед из Приуралья завоевал второе место на международном конкурсе пчеловодов

Пчеловод из Уральска Сергей Кривобоков занял II место по качеству меда на международном конкурсе. Свой мед на конкурс выставили порядка 80 пчеловодов из России, Казахстана и Узбекистана.

Трехдневный съезд проходил на турбазе близ Актобе и его программа по максимуму изобиловала конкурсами, мастер-классами, лекциями специалистов стран-участниц. Производители оборудования, пчеловодческого инвентаря представили новинками. Пчеловоды, в свою очередь, представили собственную продукцию.

«Конкурс проходил в разных категориях – светлый и темный мед. Я принял участие в первом – в этом году у меня не было темного меда. Победил, мне вручили почетную грамоту за второе место. Приятно, что оценили по достоинству. Очень много было участников из России: Пензы, Татарстана, особенно из Башкортостана. Казахстан был представлен пчеловодами Алматы, Актобе, Петропавловска», — рассказывает руководитель крестьянского хозяйства «Золотой улей» Сергей Кривобоков.

Несмотря на такое обилие меда с разных городов и стран, продукция Сергея – он брал с собой 100 кг меда – была продана еще до ярмарки, завершившей съезд.

Первое место в конкурсе «Лучший мед светлых сортов» отдали башкирскому пчеловоду из Бурдзянского района Башкортостана , занимающемуся бортевым пчеловодством. Такой мед считается самым экологически чистым. А третье место вручили пчеловоду из Актобе.

Что касается темного меда, «Лучшим медом темных сортов» был признан тот же бортевой мед из Бурдзянского района, второго места удостоился завод пчеловодного инвентаря «Dreambee» из Ишимбайского района Башкортостана, третье досталось пензенским пчеловодам.

У Сергея Кривобокова — 100 ульев (100 семей пчел). Они зимуют в селе Мичурино на 7 гектарах стационарных пасек, весной он выставляет ульи, а затем увозит их в поселок Кожевников Зеленовского района, где имеет 600 гектаров собственной земли.

Елена КАЛИНИНА