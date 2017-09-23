В Уральске самые грязные и дорогие квартиры

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Опубликуйте пожалуйста это уже о наболевшем до невозможности. Может, люди подумают и совесть проснется. Я с семьей объехала почти весь Казахстан из-за работы мужа. Приехали мы в Уральск из-за здоровья ребенка.

Хочу вам сказать, что такого ни в одном городе нет. Квартиры сдают в Уральске по ценам Астаны, только люди не поймут, что цене должен соответствовать комфорт. Квартиры грязные, антисанитария в полном смысле, ковры, мебели если есть грязные, вонь и прокурены. На замечания хозяева не реагируют, хочешь снимай, не хочешь иди.

Хочу привести пример: снимали трехкомнатную за 90 тыс так как семья у нас большая. Хозяйка долго не хотела пускать с маленьким ребенком (годик) звонили мы с другого города и квартиру видели только по фото.

Приехали мы с вещами ночью и были в ужасе. Это моего ребенка не хотели пускать? Ковры грязные в шерсти собаки или кошки(воняет кошачьим туалетом) квартира прокурена, везде волосы, грязь, в ванной черная плесень, посуда жирная, мы не могли даже присесть, не говоря о том чтобы поспать.

Ребенка уложили в свою коляску в одежде, начали вымывать всё и дезинфицировать. Деньги уже оплачены, никто нам их не вернет. Так мы три дня не могли дозвониться до хозяйки, она попросила прощения за неудобства и потом как-нибудь почистит ковры. В итоге мы сами вызвали чистку на дом.

Сейчас в этой квартире налепили в зале фотообои и за это сдают теперь за 150 тыс.

В объявлении пишут сдаем семье без маленьких детей и не больше 4 человек. Смотрят на национальности, или дети от 6 лет. Трехкомнатные ищут именно семья большая и страшно становится, что все хозяева сами бездетные и не растили детей что ли?

Так за что платится сумма за квартиру в которой мебель если есть, ведь комуслуги отдельно еще платится? Пишут евроремонт — обои дешевые, пластиковый плинтус, линолеум — это евроремонт? Хочется знать, в связи с чем в Уральске такие цены? Может перепутали, и Экспо здесь, а не в Астане?