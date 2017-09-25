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Опубликовано: Пн, Сен 25th, 2017
28 ЗКО / Картина дня / Страна

80% казахстанцев за прошедший год не давали взятки — Агентство по делам госслужбы

По итогам опроса, опубликованного Казахстанским институтом стратегических иследований при Президенте РК, 80% респондентов отмечают, что им за последний год не приходилось давать взяток, передает ИА «NewTimes.kz».

Результаты озвучил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

Алик Шпекбаев обратил внимание присутствующих на то, что комплекс принимаемых мер, таких как обеспечение верховенства Закона, усиление транспарентности и подотчетности государства путем запуска портала «Открытое Правительство», перевод государственных услуг в электронный формат, а также формирование профессионального государственного аппарата, позволил значительно снизить уровень бытовой коррупции.

По словам спикера Агентства, введенный в СпецЦОНах страны институт общественного омбудсмена позволил более чем 700 гражданам получить бесплатные качественные консультации по вопросам государственных услуг.

А вы согласны с утверждением, что казахстанцы стали меньше давать взяток чиновникам?

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