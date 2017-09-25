80% казахстанцев за прошедший год не давали взятки — Агентство по делам госслужбы

По итогам опроса, опубликованного Казахстанским институтом стратегических иследований при Президенте РК, 80% респондентов отмечают, что им за последний год не приходилось давать взяток, передает ИА «NewTimes.kz».

Результаты озвучил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

Алик Шпекбаев обратил внимание присутствующих на то, что комплекс принимаемых мер, таких как обеспечение верховенства Закона, усиление транспарентности и подотчетности государства путем запуска портала «Открытое Правительство», перевод государственных услуг в электронный формат, а также формирование профессионального государственного аппарата, позволил значительно снизить уровень бытовой коррупции.