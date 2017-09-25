«Акжайык» из Уральска проиграл «Шахтёру» (Фото)

В домашнем матче уральский «Акжайык» уступил карагандинской команде со счетом 1:2.

Матч между «Акжайыком» и «Шахтером» прошел в Уральске вчера, 24 сентября, на стадионе им. П. Атояна. С первых минут гости захватили инициативу в свои руки. А уже на 34-ой минуте и вовсе вышли вперед.

Правда, уральцам удалось сравнять счет буквально на первых минутах второго тайма. Мяч в ворота «Шахтёра» отправил Азат Ерсалимов.

Но ничьи в этом матче не получилось. Карагандинцам удалось выйти вперед на последней минуте матча.

Следующий матч в Уральске состоится 28 октября. ФК «Акжайык» примет на своем поле «Кайсар» из Кызылорды.