Два человека находятся в больнице после аварии в Зачаганске ЗКО

Из четверых обратившихся за медицинской помощью людей, двоих госпитализировали. Состояние обоих мужчин средней тяжести.



— Одного из госпитализированных мужчин закрытая черепно-мозговая травма, — сообщил Нурданат Беркингали, заместитель руководителя здравоохранения ЗКО – у второго – перелом двух рёбер. Ещё двое людей, доставленных в больницу, после осмотра и оказания необходимой помощи, отправлены домой.

Ребёнок 2008 года рождения, доставленный в больницу, был также отпущен домой. Ему поставлен диагноз ушиб лобной части.

Напомним, что авария с участие автобуса маршрута №7 произошла в минувшую пятницу в посёлке Зачаганск.

Мария Мельникова

Фото Нурлыбек Емранов

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