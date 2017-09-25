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Опубликовано: Пн, Сен 25th, 2017
193 Народные новости

Новая АЗС напротив «Галактики»

Бейбит Сайпиевич:

Вчера ехал на автобусе и подметил, что очередная АЗС строится рядом с оживленной улицей — напротив ТЦ «Галактика». Есть ли какие-нибудь нормы строительства огнеопасных сооружений? Там до остановки меньше 20 метров, а в «Галактику» часто приезжают родители с детьми. На остановке детей полно. Мечеть рядом — там тоже скопление народа. А «Казахтелеком» — вообще стратегический объект. У нас землю раздают направо и налево, что ли, и даже не интересуются, что там будет строиться? Я сам строитель со стажем и знаю, что не должны огнеопасные сооружения строиться вблизи мест массового скопления народа.

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