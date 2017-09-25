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Опубликовано: Пн, Сен 25th, 2017
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Погода в Уральске и Аксае: Ожидаются дожди

С районов Карского моря на Казахстан смещаются холодные и влажные воздушные массы. Ожидаются похолодание и дожди, сообщает АО «Казгидромет».

Сегодня ожидается плюс 3—16 °C, без осадков, умеренный ветер. Завтра: плюс 4—12 °C, преимущественно без осадков, туман, слабый ветер.

В ближайшие три дня ветер в основном северо-восточный. Синоптики прогнозируют дожди и обещают его уже сегодня ближе к ночи. Сильная облачность с дождем во вторник и пятницу.

В Уральске во вторник дневная температура воздуха плюс 9 — 12 градусов, ночью плюс 6. В среду днем будет прохладнее — температура воздуха опустится ниже — до плюс 8 — 11 градусов, ночью — плюс 4 — плюс 7.

В Аксае сегодня днем плюс 10 — плюс 15. Завтра: плюс 5—9 °C, обложной дождь, туман, слабый ветер. В среду: плюс 8 — плюс 11, дождь.

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