Спортивный клуб «Акжайык» продан за 11 миллионов тенге

Покупателем клуба стала республиканская федерация хоккея с мячом. Поэтому, как утверждает директор «Акжайыка», профиль деятельности клуба не изменится.

Информация о состоявшихся торгах по продаже СК «Акжайык» опубликована на сайте Электронной торговой площадки. Стартовая цена на начало торгов составила 8 миллионов 424 тысячи тенге. Однако цена продажи поднялась до 11 миллионов тенге.

Как сообщил директор СК «Акжайык» Азамат ШАЙХЫ, покупателем клуба стала республиканская федерация хоккея с мячом.

— Не хотелось, чтобы такой вид спорта, как бенди (хоккей с мячом – прим.автора) перестал существовать в нашем городе. У нас есть команда, выступающая во всероссийских соревнованиях среди команд Высшей лиги, есть молодежный состав. И их мы не должны терять, — отметил Азамат Шайхы. – Вот поэтому федерация и решила приобрести наш клуб. Она займется финансированием с привлечением спонсоров. Клуб, так сказать, будет находиться в «спортивных руках».

Азамат Шайхы отметил, что ни стадион «Юность», на котором, кстати, сейчас устанавливают искусственный каток, ни административное здание, в проданные активы не входят. Все это находится на балансе у областной Школы высшего мастерства.

Исходя из документов оценки клуба, опубликованных на Электронной торговой площадке, следует, что на балансе СК «Акжайык» имеются основные средства. Это: магазин с офисом, туалет, ателье и склад, расположенные по улице Исаева в городе Уральск (район центрального рынка).

— Да, все это было у нас на балансе, — прокомментировал информацию Шайхы. – Из всего, что там перечислено, только магазин находится в рабочем состоянии. За аренду арендаторы платили 132 тысячи тенге в месяц. Эта сумма установлена по закону решением суда. Склады вообще представляют государственную ценность, как архитектурное наследие, поэтому не подлежат ни сносу, ни разбору. Туалет тоже закрыт.

Относительно спортсменов, которые получали заработную плату в СК «Акжайык» (такие, как бронзовый призер ОИ Екатерина Ларионова, чемпион мира Ербулат Байбатыров – прим. автора) директор «Акжайыка» также дал разъяснение.

По его словам, с января 2018 года чемпионы будут получать денежные выплаты согласно принятому акиматом постановлению от областного управления физкультуры и спорта.

— До этого зарплату у нас получали 31 спортсмен и 4 тренера, — отметил Азамат Шайхы. – Отмечу, что никаких кадровых перестановок я предпринимать не стану. У нас хороший коллектив, каждый выполняет свою работу.

Екатерина ЛИТВЯКОВА