В Уральске двух полицейских осудили за взятку и избиение (ВИДЕО)

25 сентября, младшие сержанты Марат АХМЕТГАЛИЕВ и Айбек СЕРДЕНОВ были признаны виновными в получении взятки и превышении служебных полномочий.

С 22 апреля до 2 мая Ахметгалиев и Серденов патрулировали в районе центрального рынка, останавливали машины и без составления протокола брали у водителей деньги в размере 1000, 2000 тенге, в сумме Ахметгалиев получил 5000 тенге, а Серденов — 1000 тенге. Также 30 апреля Ахметгалиев, доставил в опорный пункт гражданина Демеуова и при составлении протокола нанес ему телесные повреждения. Потерпевший обратился в травмпункт, где ему диагностировали ушиб грудной клетки, а потом обратился в полицию.

Ахметгалиев Марат Александрович, 1994 года рождения, был осужден по статье 366 «Получение взятки» и статье 362 «Превышение власти или должностных полномочий» и приговорен к 5 годам лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима, и выплате штрафа в размере 350 000 тенге с конфискацией имущества.

Серденов Айбек Ергалиевич, 1991 года рождения, был осужден по статье 366 «Получение взятки» и приговорен к выплате штрафа в размере 70 000 тенге с конфискацией имущества.

Оба осужденных навсегда лишаются права работать в государственных органах. В полиции они проработали меньше года.

Нана ИКСАНОВА

Видео — Нурлыбек ЕМРАНОВ