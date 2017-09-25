В Уральске измеряют артериальное давление всем желающим (ВИДЕО)

По словам студентов, такие акции проводятся раз в год и пользуются спросом. В среднем за час приходит от 30 до 50 человек.

Студентка-фельдшер третьего курса медицинского колледжа, Ая Алдонгарова, рассказывает, что прохожие с удовольствием приходят, интересуются, измеряют давление, называют свое рабочее давление и получают рекомендации.

— Мы еще не врачи, поэтому не можем выписывать лекарства, но рекомендации даём. Если у человека скачет давление — направляем его в поликлинику, — говорит Ая.

— Наша акция посвящена Всемирному дню сердца, в связи с этим по области с 20 по 29 сентября проводятся различные профилактические мероприятия, — говорит Орынбасар Тажкенов, врач-терапевт и преподаватель медицинского колледжа, — во-первых — это польза людям, а во-вторых студенческая практика. Сейчас многие люди страдают от проблем с давлением, которые могут привести к сердечным приступам и инсультам. Мы даем рекомендации, как этого можно избежать.

Прохожим студенты раздавали листовки и рассказывали о профилактике инсульта.

Нана ИКСАНОВА

Видео — Нурлыбек ЕМРАНОВ