В Уральске прохожим предложат измерить артериальное давление

Студенты медколледжа выйдут с тонометрами на улицы города, в торговые центры, на центральный рынок. Сегодня с 10.00 до 15.00 часов будет проведена широкомасштабная акция по определению уровня артериального давления всем желающим, приуроченная ко Всемирному Дню сердца.

Акция будет проведена в следующих организациях и местах массового пребывания людей:

Областной акимат

Городской акимат

Универмаг

Управление образования ЗКО

ЦОН

Автовокзал

ТРК «Орал»

Базар «Жеңіс»

Торговый дом «Болашақ»

Базар «Жайық»

Торговый дом «Зачаганск»

Торговый дом «Феникс»

Рынок «Мирлан»

В рамках акции будут распространены информационно-образовательные материалы, даны консультации по профилактике артериального давления.

Нана ИКСАНОВА