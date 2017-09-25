Погода +8oC
$340.11=
407.93=
5.91=
Опубликовано: Пн, Сен 25th, 2017
86 ЗКО / Картина дня

В Уральске прохожим предложат измерить артериальное давление

Студенты медколледжа выйдут с тонометрами на улицы города, в торговые центры, на центральный рынок. Сегодня с 10.00 до 15.00 часов  будет проведена широкомасштабная акция по определению уровня артериального давления всем желающим, приуроченная ко Всемирному Дню сердца.

Акция будет проведена в следующих организациях и местах массового пребывания людей:

  • Областной акимат
  • Городской акимат
  • Универмаг
  • Управление образования ЗКО
  • ЦОН
  • Автовокзал
  • ТРК «Орал»
  • Базар «Жеңіс»
  • Торговый дом «Болашақ»
  • Базар «Жайық»
  • Торговый дом «Зачаганск»
  • Торговый дом «Феникс»
  • Рынок «Мирлан»

В рамках акции будут распространены информационно-образовательные материалы, даны консультации по профилактике артериального давления.

 

Нана ИКСАНОВА

 

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-09-25
Утром8 ℃
Днем16.05 ℃
Вечером12.55 ℃
Ночью8.85 ℃
Влажность51 %
ДавлениеhPa 1036.7
Скорость ветра5.92 м/с
2017-09-26
Утром7.07 ℃
Днем8.33 ℃
Вечером7.66 ℃
Ночью6.1 ℃
Влажность97 %
ДавлениеhPa 1033.65
Скорость ветра4.56 м/с