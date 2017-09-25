В Уральске прохожим предложат измерить артериальное давление
Студенты медколледжа выйдут с тонометрами на улицы города, в торговые центры, на центральный рынок. Сегодня с 10.00 до 15.00 часов будет проведена широкомасштабная акция по определению уровня артериального давления всем желающим, приуроченная ко Всемирному Дню сердца.
Акция будет проведена в следующих организациях и местах массового пребывания людей:
- Областной акимат
- Городской акимат
- Универмаг
- Управление образования ЗКО
- ЦОН
- Автовокзал
- ТРК «Орал»
- Базар «Жеңіс»
- Торговый дом «Болашақ»
- Базар «Жайық»
- Торговый дом «Зачаганск»
- Торговый дом «Феникс»
- Рынок «Мирлан»
В рамках акции будут распространены информационно-образовательные материалы, даны консультации по профилактике артериального давления.
Нана ИКСАНОВА