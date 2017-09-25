В ЗКО пенсионный фонд выплатил накопления всего 60% обратившимся гражданам РФ

Из 449 обратившихся граждан РФ, выехавших за пределы Казахстана, только 270 человек получили свои пенсионные накопления.

Об этом в официальном ответе на запрос «УН» сообщили в Западно-Казахстанском областном филиале АО «ЕНПФ».

— Общее количество получателей, обратившихся в ОА «ЕНПФ» по вопросу выплаты пенсионных накоплений в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК за 8 месяцев 2017 года составило 449 человек, — рассказал директор областного филиала АО «ЕНПФ» Кайрат ИХСАНОВ. – По 270 получателям, в том числе 260 гражданам РФ были исполнены заявления на выплату. Это 60 процентов обратившихся граждан. 179 получателям, в основном гражданам РФ, ЕНПФ отказал в приеме заявлений.

Кайрат Ихсанов отметил, что причиной отказа в приеме заявлений является отсутствие в государственной базе данных сведений об оформлении разрешения на выезд на ПМЖ за пределы РК обратившегося получателя.

Всего пенсионные накопления выплачены на общую сумму 410,6 миллионов тенге.

С января 2017 года в редакцию «УН» стали поступать письма с жалобами на действия АО «ЕНПФ» — бывшим казахстанцам, получившим гражданство РФ по программе переселения соотечественников, отказывают в приеме заявлений на выплату их пенсионных накоплений. Сотрудники Пенсионного фонда аргументирует это тем, что в государственной базе данных отсутствуют сведения о выезде граждан на ПМЖ. Вместо этого там указано — «утрата гражданства».

Екатерина ЛИТВЯКОВА