Акимат Уральска подал в суд на дорожную фирму, затянувшую ремонт дороги

Речь идёт о фирме «Астрадор», которая с весны 2017 года строила-строила, но так и не смогла построить тротуары по улице Комсомольской в пригороде Уральска – посёлке Круглоозёрном.

Бордюры, щебень строители ТОО «Астрадор» завезли на место будущей стройки в конце марта 2017 года, и даже сделали по Комсомольской несколько метров тротуаров – от улицы Фрунзе до улицы Чапаева. Но потом дорожники пропали. Груды бордюрного камня дети разбили на мелкие куски, щебень исчез с улицы сам собой.

Как выяснилось, отдел ЖКХ расторг договор с ТОО «Астрадор» на проведение дорожных работ в Круглоозёрном, и отстранил данного подрядчика от работы.

— Мы подготовили иск в суд о признании ТОО «Астрадор» недобросовестным подрядчиком из-за того, что они затянули сроки выполнения работ по обустройству тротуаров по улице Комсомольской в посёлке Круглоозёрное, — сообщил «УН» руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска Кайрат Муханбеткалиев.- Сейчас этот подряд уже передан другой дорожной фирме – ТОО «Айдана». Вчера, 25 сентября, они уже приступили к выполнению работ, и обещают завершить их до конца октября.

Людмила КАЛАШНИКОВА