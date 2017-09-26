Прокуратура ЗКО взяла на контроль расследование убийства двух пенсионеров

Заместитель прокурора области Александр Цуранков рассказал, что тот факт, что мать троих детей Екатерина Мансурова проходит по делу подозреваемой, ещё не есть приговор суда о её виновности. Причастность женщины к убийству расследуется.

— Екатерина Мансурова была задержана на три дня, как подозреваемая в убийстве, — пояснил Александр Цуранков – После её отпустили. Обвинение в убийстве Екатерине не предъявляли. Её статус подозреваемой с тех пор не менялся.

Александр Цуранков рассказал, что следствию необходимо выяснить мотивы убийства и восстановить картину преступления, так как точных данных о пропаже денег и ценностей из дома пенсионеров Канеевых нет.

— Мансурова заявила в СМИ, что полицейские при допросе вели себя с ней агрессивно. По закону причинение физических и психических страданий человеку в ходе расследования квалифицируется как пытки, — высказался Александр Цуранков . — Но подозреваемая за всё время следствия не обратилась в прокуратуру с заявлением о попытках полицейских принудить её дать признательные показания об убийстве двух стариков. Женщина пытается защитить себя при помощи прессы, но не ищет защиты у нас. Но всё равно по озвученным ею фактам мы будем проводить прокурорскую проверку.

Мария МЕЛЬНИКОВА

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