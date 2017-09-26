Темирлан Ихсангалиев из ЗКО выиграл «серебро» на Азиатских играх

Наш самбист в финале Азиатских игр в Ашхабаде уступил туркменскому спортсмену.

V Азиатские игры по боевым искусствам в закрытых помещениях проходят в эти дни в городе Ашхабад (Туркменистан). Эти игры проходят по 21 виду спорта (борьба, самбо, кикбоксинг и др.).

Как сообщили в пресс-службе областного Управления физической культуры и спорта, западноказахстанский спортсмен Темирлан Ихсангалиев на 9-й день соревнований выиграл серебряную медаль.

Самбист выступал в весовой категории 82 килограмма. Темирлан дошел до финала, и лишь в нем уступил туркменскому спортсмену — Ельгуну Султанову.

Напомним, что две недели назад Темирлан Ихсангалиев стал победителем международного турнира по ММА в Уральске.

Екатерина ЛИТВЯКОВА