В Аксае комиссия решает судьбу кладбища

Жители города утверждают, что новое кладбище, открытое в 2009 году, затапливается талыми и дождевыми водами, и попасть туда весной и осенью крайне затруднительно.

— Это кладбище находится в лощине, в зоне активного затопления местности, и по этой причине в период весеннего снеготаяния и ливневых дождей является недоступным от нескольких суток до месяца и более. Глубина воды в эти периоды в центре кладбища может составлять от 1,0 до 1,5 метров, — сообщил редакции «УН» житель города Степан Геймур.

Эту ситуацию прокомментировал аким Бурлинского района Алдияр Халелов:

— Сейчас на территории нового кладбища работает комиссия, которую мы специально наняли. Специалисты полностью обследуют кладбище, после чего дадут нам заключение. Если комиссия подтвердит, что место не соответствует нормам, мы, однозначно, будем менять расположение кладбища.

Сейчас жители Аксая хоронят родных и близких на старом кладбище. Однако, по словам акима района, места там крайне мало, и городским властям обязательно нужно определиться с новым местом для захоронений.

Мария МЕЛЬНИКОВА