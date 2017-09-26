В ЗКО переселение 373 семей из сёл Берёзовка и Бестау завершится в октябре

Строительство новых домов, оформление документов и вручение ключей от квартир идёт в соответствии с планом по переселению. До 15 октября все жители села переедут в Аксай.

Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Бурлинского района Алдияр Халелов.

На сегодняшний день в Берёзовке остаётся жить 373 семьи. Для них строятся два девятиэтажных дома. Строительство многоэтажек, по словам акима, идёт к завершению.

— Сейчас закончено строительство домов в районе Аратал (дома усадебного типа – прим. ред.). В эти дома заселят сто семей, — рассказал Алдияр Халелов — Ключи люди получили. 92 человека уже оформили все документы и готовы въезжать. 80 человек занимаются сбором необходимых для заселения бумаг.

Всего в сёлах Берёзовка и Бестау проживало 1808 человек, это 454 семьи. На первом этапе 416 человек (82 семьи) были переселены в Аксай. Это были в основном семьи, чьи дети отравились неизвестным газом в ноябре 2014 года, и после этого стали постоянно падать в обмороки , сопровождающиеся сильнейшими судорогами.

По словам акима Алдияра Халелова, с апреля текущего года обращений с жалобами на здоровье от детей Берёзовки к ним не поступало.

Кстати, на одной из последних встреч с депутатами облмаслихата аким ЗКО Алтай Кульгинов заявил, что берёзовцев должны переселить до начала 2018 года, так как с 1 январа следующего года вокруг Карачаганакского месторождения начнёт действовать новая санитарно-защитная зона, в которую войдёт и село Берёзовка.

Мария МЕЛЬНИКОВА

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