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Опубликовано: Вт, Сен 26th, 2017
60 Картина дня / Мир

На юге России расследуют сообщения о каннибализме

Российские следственные органы расследуют сообщения о каннибализме после находки мобильного телефона, в котором обнаружили фотографии мужчины, позирующего на фоне фрагментов человеческого тела.

Следственный комитет сообщил 25 сентября о задержании в Краснодаре, городе на юге России, 35-летнего жителя. В сообщении на сайте комитета говорится, что мужчина подозревается в убийстве женщины, совершенном в начале месяца на заброшенной территории в Краснодаре. По данным следственных органов, во время распития спиртного между ним и его знакомой произошел конфликт, после чего мужчина, предположительно, совершил убийство и расчленил тело жертвы, а затем сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела.

В сообщении Следственного комитета говорится, что телефон с фотографиями нашли рабочие, производившие ремонтные работы на одной из улиц Краснодара. Следователи провели обыск по месту жительства мужчины, где были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе, замороженные мясные части «неизвестного происхождения». «Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении комитета.

Азаттык

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