В Алматы презентовали новый онлайн-сервис Жилстройсбербанка – портал недвижимости Baspana.kz. Портал, созданный для удобства выбора и прозрачности при распределении жилья, объединяет клиентов, строительные компании и государственные органы на одной платформе в единой базе данных, сообщает пресс-служба Жилстройсбербанка Казахстана.

«Мы проанализировали весь путь участия вкладчика в государственной программе жилищного строительства и постарались максимально оптимизировать и автоматизировать его. На портале вкладчики смогут выбрать интересующий их строительный объект, подать заявку на участие в госпрограмме, пройти процедуру распределения жилья и выбрать понравившуюся квартиру. Весь процесс от начала до конца реализации квадратных метров будет открытым и прозрачным», – рассказала председатель правления Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова.

По её словам, портал позволяет вкладчику «забронировать» понравившуюся квартиру, которую он планирует приобрести по госпрограмме.

Сегодня около 240 тысяч клиентов банка пользуются интернет-банкингом «ЖССБ24». При этом все пользователи интернет-банкинга автоматически становятся пользователями Baspana.kz. Войти на портал они могут, используя учётные данные интернет-банкинга.

Частным застройщикам новый портал недвижимости также позволит удалённо подавать заявки в Жилстросбербанк на реализацию среди вкладчиков ЖССБ строящегося/построенного ими жилья. При этом вкладчики сами будут решать, интересен ли им тот или иной объект частного застройщика. Благодаря этому застройщик получит оперативную информацию о предпочтениях своих потенциальных клиентов. И если спрос на его объект недостаточный, у застройщика есть возможность улучшить условия реализации.

Следующим этапом ЖССБ планирует через портал реализовывать жильё уже в рамках собственных программ, таких как «Свой дом«.

В настоящее время количество вкладов, открытых в Жилстройсбербанке, приближается к миллиону. При этом каждый третий вкладчик банка планирует приобрести жильё в рамках государственных программ. Только до конца этого года ожидается ввод в эксплуатацию порядка 12 000 квартир по госпрограммам для реализации вкладчикам ЖССБ.

В пресс-службе ЖССБ пояснили, что на настоящий момент, чтобы зайти на сайт, адрес необходимо набирать кириллицей – баспана.kz. Переход на доменное имя baspana.kz будет произведён в ближайшее время.