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Опубликовано: Ср, Сен 27th, 2017
14 ЗКО / Картина дня

31 медаль выиграли юные каратисты из Уральска

10 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей – таков результат выступления уральской команды на открытом чемпионате в Актау по киокушинкай каратэ.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта.

— Открытый чемпионат Мангистауской области по киокушинкай каратэ прошел в Актау. В соревнованиях участвовали около 200 сильнейших каратистов из Атырау, Актау и Уральска, — сказали в управлении. – Наши спортсмены показали очень высокие результаты, выиграв 31 медаль разного достоинства.

«Золото» выиграли:  ДарияТалапкали,  Мансур Масот, Ердаулет Нурадин,  Адиль Байгуатов, Аружан Хуан,  Нургуль Сапарова,  Берик Аяпберген,  Азат Каппанов, Валерия Сахарнова и Каракат Асылбеккызы.

Обладателями «серебра» стали Аяулым Таргын,  Ансар Ныгметов, Батырхан Валиуллин, Вадим Чапурин, Алинур Аленгали, Максимилиан Сахарнов, Арнур Альбиев, Ильнар Ермуханов, Балжан Мадениет, Айназ Машенова, Абылай Абат и Елхан Бекмухамбет.

«Бронза» досталась Нуралы Адилгерееву, Алине Серик, Исмаилу Аманжол, Амирхану Утегенову, Татьяне Кованцовой, Евгению Лыкову, Саяну Дисен и Асылжану Жасбуынову.     

Екатерина ЛИТВЯКОВА

Один комментарий
  1. Город-2 says:
    27 сентября 2017 в 15:33

    Супер! Молодцы дети.Успехов вам в будущем.Одно пожелание: эти навыки применяйте на соревнованиях разного уровня.Но только не на улице и криминальных разборках.

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