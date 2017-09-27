31 медаль выиграли юные каратисты из Уральска

10 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых медалей – таков результат выступления уральской команды на открытом чемпионате в Актау по киокушинкай каратэ.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления физической культуры и спорта.

— Открытый чемпионат Мангистауской области по киокушинкай каратэ прошел в Актау. В соревнованиях участвовали около 200 сильнейших каратистов из Атырау, Актау и Уральска, — сказали в управлении. – Наши спортсмены показали очень высокие результаты, выиграв 31 медаль разного достоинства.

«Золото» выиграли: ДарияТалапкали, Мансур Масот, Ердаулет Нурадин, Адиль Байгуатов, Аружан Хуан, Нургуль Сапарова, Берик Аяпберген, Азат Каппанов, Валерия Сахарнова и Каракат Асылбеккызы.

Обладателями «серебра» стали Аяулым Таргын, Ансар Ныгметов, Батырхан Валиуллин, Вадим Чапурин, Алинур Аленгали, Максимилиан Сахарнов, Арнур Альбиев, Ильнар Ермуханов, Балжан Мадениет, Айназ Машенова, Абылай Абат и Елхан Бекмухамбет.

«Бронза» досталась Нуралы Адилгерееву, Алине Серик, Исмаилу Аманжол, Амирхану Утегенову, Татьяне Кованцовой, Евгению Лыкову, Саяну Дисен и Асылжану Жасбуынову.

Екатерина ЛИТВЯКОВА