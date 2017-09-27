Международная выставка «WestKazInves» проходит в Уральске (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В этом году мероприятие продлится два дня. Выставка «Казахстан – Россия. Пограничное сотрудничество регионов», в которой принимают участие гости из Оренбургской, Самарской и Саратовской областей, собрала несколько десятков предприятий, занимающихся самым разным производством – от пошива корпешек до постройки кораблей.

27 и 28 сентября во дворце школьников Уральска проходит Международный форум «WestKazInves». В рамках форума будут проведены «круглые столы», пленарные заседания, переговоры, посещены предприятия и объекты города.

Открытие выставки посетил аким ЗКО Алтай Кульгинов и губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

— Западно-Казахстанская область готова стать лучшей площадкой для реализации задумок участников выставки. Я уверен, что в эти два дня появятся новые идеи для новых проектов, — так поприветствовал гостей и участников выставки в своей речи Алтай Кульгинов.

Производители Казахстана и России представили на выставке свои товары. Макеты кораблей, образцы строительных материалов, текстильная продукция, продукты питания, сувениры можно увидеть в павильонах выставки. Представители компаний показывают и рассказывают о продукции, которую они представили.

Компания «Стекло-Сервис» изготавливает стеклопакеты, изделия из стекла, фонари. На выставке компания представила кухонные фартуки, декоративные изделия из стекла и фонари.

— Мы на рынке 17 лет, — рассказала Наталья Осокина, маркетолог компании. – Поставляем свою продукцию по всему Казахстану, а также в российские регионы. Наша компания занимается промышленной переработкой стекла. Порядка 70% общей работы у нас автоматизировано. Мы производим стеклопакеты с серебряным покрытием, которое сохраняет тепло в помещении. Эта технология экономит энергию.

У прилавка фирмы «Летний луг» можно попробовать молочную продукцию завода.

— Мы представляем здесь продукцию группы компаний «А7 агро»,- сказал Алексей Моисеев, специалист по связям с общественностью. — «А7 агро» — один из крупнейших агропроизводителей Оренбуржья. Наш лозунг: «От поля — до прилавка». У нас свое скотоводство, растениеводство, овощеводство. Мы сами производим, перерабатываем и продаём. Наш самый вкусный и очень полезный бренд «Летний луг» — это молочная и кисломолочная продукция. Её можно приобрести в Уральске.

Асель Султангалиева приехала из п. Чингирлау ЗКО. Своё хобби она превратила в бизнес. Работники небольшой фирмы Асель изготавливают подушки, одеяла, матрасы в национальном стиле. В подчинении у Асель — 5 работников, в том числе дизайнер, с которым Асель разрабатывает дизайны для своей продукции.

— Рекламу я не даю нигде, — говорит Асель Султангалиева. – Люди друг по другу обо мне узнают. Нашу продукцию покупают в Чингирлау, в Уральске, из России есть покупатели.