У нас, что, солярка – золотая?!

— Цена на дизельное топливо за несколько дней выросла со 144 до 175 тенге. Сотрудники заправки «Нефтек» сообщили мне, что цены подняты, в связи с дефицитом, а разве это законно?

Почему правительство отказалось регулировать цены на топливо, ведь у нас в Казахстане нет честных владельцев АЗС, а есть только хапуги, наживающиеся на дефиците, который искусственно создается. А почему все молчат? В СМИ этот вопрос не обсуждается! В прошлом году цена на диз.топливо составляла 100 тенге, а за год выросла до 175-ти. Это полный ПИПЕЦ!!! Что дальше?

Павел Гордеев