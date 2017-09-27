У нас, что, солярка – золотая?!
— Цена на дизельное топливо за несколько дней выросла со 144 до 175 тенге. Сотрудники заправки «Нефтек» сообщили мне, что цены подняты, в связи с дефицитом, а разве это законно?
Почему правительство отказалось регулировать цены на топливо, ведь у нас в Казахстане нет честных владельцев АЗС, а есть только хапуги, наживающиеся на дефиците, который искусственно создается. А почему все молчат? В СМИ этот вопрос не обсуждается! В прошлом году цена на диз.топливо составляла 100 тенге, а за год выросла до 175-ти. Это полный ПИПЕЦ!!! Что дальше?
Павел Гордеев
Дальше — хуже!
Повышение цен на ГСМ национальные компании объясняют значительным разрывом цен с соседней РФ (у них дороже) и закрытием казахстанских НПЗ на ремонт, повлекших дефицит ГСМ на внутреннем рынке. Напрашивается вопрос, для чего закрывать завод в самый разгар сбора урожая и подготовки к зиме, и почему бы не регламентировать отток ГСМ в РФ иностранными транспортными средствами???!!! В этой ситуации виден явный “интерес” национальных компаний в создании так называемого дефицита, который, по их мнению, решится повышением цен на ГСМ!!! Как нам всем известно, искусственное сформированный дефицит, повлечет за собой повышение цены на ГСМ, что является СПЕКУЛЯЦИЕЙ монополистов!
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы констатировать тот факт, что, повышение цен на ГСМ, в дальнейшем повлечет так же повышение цен на товары и услуги… Требую обратить внимание контролирующих органов на данный вопиющий факт!!!