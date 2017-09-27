В Казахстане нет санитарных норм, определяющих вес рюкзаков школьников.

Как сообщает Департамент охраны общественного здоровья – в регламенте санитарных правил нет нормы веса ежедневного комплекта учебников школьника, зато есть нормы веса одного учебника.

Согласно нормативам, для учащихся начальных классов, вес одного учебника не должен превышать 300 граммов, для 5-6 класса — 400 граммов, 500 граммов разрешено весить учебникам с 7 по 9 класс, и 800 граммов может составлять вес книги для выпускных классов. Независимо от продолжительности учебной недели, основная нагрузка учащихся не должна превышать 5 уроков — в начальной школе и не более 6 уроков в основной. Также, в соответствии с требованиями санитарных правил, число учащихся в классе средней школы, не должно превышать 25 человек.