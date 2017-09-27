Погода +13oC
$339.68
401.13
5.9
Опубликовано: Ср, Сен 27th, 2017
97 ЗКО / Картина дня

В пригороде Уральска дорогу делают по новой технологии

Речь идёт о трёх километрах дороги, соединяющей посёлок Круглоозёрное с трассой «Уральск-Атырау».

В «УН» возмущённые жители этого посёлка прислали видео, на котором показано, что дорожники во время ремонта дороги засыпали щебень прямо на старый разбитый асфальт трассы.

-Что это за новые технологии – укладывать щебень на неподготовленную поверхность? – задались вопросом сельчане. – На таком основании асфальт долго не продержится. Куда смотрят технадзор и акимат?!

Но… как выяснилось, народ в Круглоозёрном не ошибся – при строительстве подъездной дороги в посёлок будут применены особые технологии укладки асфальта (!).

— Подрядчик по ремонту этой трассы «АсарСтройСервис» (а у него на субподряде – ТОО «Бирлик») при ремонте этой дороги будет применять технологию холодного ресайклинга, — рассказал «УН» руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральск Кайрат Мухамбеткалиев. – Для этого они привезли уже специальную технику – агрегат, который зайдёт на трассу, снимет с неё старый асфальт и перемешает его с уложенным на дорогу щебнем.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Читать по теме:

Дорогу в Круглоозёрное делают, не соблюдая никаких технологий (видео) http://www.uralskweek.kz/2017/09/21/dorogu-v-krugloozyornoe-delayut-ne-soblyudaya-nikakix-texnologij-video/

 

Один комментарий
  1. Гизат says:
    27 сентября 2017 в 15:18

    Кайрат Мухамбеткалиев. – Для этого они привезли уже специальную технику – агрегат, который зайдёт на трассу, снимет с неё старый асфальт и перемешает его с уложенным на дорогу щебнем.
    =========================================================================
    Да, господин Мухамбеткалиев объяснили и пояснили… Но больше похожа на «новые технологии» навешивания лапши на уши народа, особенно это» специальная техника – агрегат, который зайдёт на трассу»…Бардак в области год от году крепчает……..»Кадры решают ВСЕ…..»

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-09-27
Утром13 ℃
Днем15.22 ℃
Вечером11.02 ℃
Ночью4.53 ℃
Влажность49 %
ДавлениеhPa 1035.96
Скорость ветра6.76 м/с
2017-09-28
Утром0.58 ℃
Днем11.71 ℃
Вечером8.48 ℃
Ночью0.5 ℃
Влажность54 %
ДавлениеhPa 1040.93
Скорость ветра2.92 м/с