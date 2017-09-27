В пригороде Уральска дорогу делают по новой технологии
Речь идёт о трёх километрах дороги, соединяющей посёлок Круглоозёрное с трассой «Уральск-Атырау».
В «УН» возмущённые жители этого посёлка прислали видео, на котором показано, что дорожники во время ремонта дороги засыпали щебень прямо на старый разбитый асфальт трассы.
-Что это за новые технологии – укладывать щебень на неподготовленную поверхность? – задались вопросом сельчане. – На таком основании асфальт долго не продержится. Куда смотрят технадзор и акимат?!
Но… как выяснилось, народ в Круглоозёрном не ошибся – при строительстве подъездной дороги в посёлок будут применены особые технологии укладки асфальта (!).
— Подрядчик по ремонту этой трассы «АсарСтройСервис» (а у него на субподряде – ТОО «Бирлик») при ремонте этой дороги будет применять технологию холодного ресайклинга, — рассказал «УН» руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральск Кайрат Мухамбеткалиев. – Для этого они привезли уже специальную технику – агрегат, который зайдёт на трассу, снимет с неё старый асфальт и перемешает его с уложенным на дорогу щебнем.
Людмила КАЛАШНИКОВА
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Кайрат Мухамбеткалиев. – Для этого они привезли уже специальную технику – агрегат, который зайдёт на трассу, снимет с неё старый асфальт и перемешает его с уложенным на дорогу щебнем.
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Да, господин Мухамбеткалиев объяснили и пояснили… Но больше похожа на «новые технологии» навешивания лапши на уши народа, особенно это» специальная техника – агрегат, который зайдёт на трассу»…Бардак в области год от году крепчает……..»Кадры решают ВСЕ…..»